Новикомбанк улучшил условия по программе «Развитие»

Фото: «Новикомбанк»

Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, улучшил условия по своей мотивационной программе «Развитие» — теперь ее участники могут получить потребительский кредит на более выгодных условиях. Ставка по кредиту равна ключевой ставке Банка России – 7,5% годовых.

Мотивационная программа «Развитие» была разработана совместно с Госкорпорацией Ростех в 2022 году и стала одной из инициатив Новикомбанка, направленной на поддержку кадрового состава высокотехнологичной промышленности. Уже более 80 предприятий присоединились к этой программе. Теперь их сотрудники имеют возможность получить кредиты на максимально выгодных условиях в Новикомбанке.

В рамках программы отличившиеся сотрудники предприятий (лауреаты премий, работники, отмеченные наградами, высокопрофессиональные специалисты) получают банковские преференции для решения своих жизненных задач. Новикомбанк предлагает им кредитные продукты по сниженной процентной ставке, индивидуальное обслуживание и другие банковские услуги на льготных условиях. В свою очередь предприятие-участник программы «Развитие» приобретает дополнительный инструмент для укрепления кадрового состава.

«Программа «Развитие» набирает популярность у клиентов – ее хорошо знают уже за пределами Госкорпорации Ростех, в частности, и на других предприятиях высокотехнологичных отраслей. Мы продолжим и дальше улучшать условия по розничным продуктам и совершенствовать собственные программы кредитования для работников промышленности, так как это наша ключевая аудитория», – отметил директор Департамента розничных продаж Новикомбанка Иван Беляев.

Снижение ставок по потребительским кредитам для участников программы «Развитие» соответствует политике Новикомбанка по разработке и улучшению социально ориентированных продуктов для работников промышленности.