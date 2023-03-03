В Новосибирске пряничный театр оперы и балета рухнул из-за маргарина

Фото: Группа в "ВК" ЭтноПряник

В Новосибирске из-за халатности главного инженера рухнул пряничных НОВАТ.

В Новосибирске разрушился пряничный НОВАТ из-за из-за халатности при закупке строительных материалов. Об этом сообщили в группе в "ВК" «ЭтноПряник».

Кондитеры отметили, что главный инженер проекта из-за экономии купил маргарин, вместо сливочного масла.

"Главным инженером была допущена преступная халатность при закупке строительных материалов. Можно даже это назвать — злоупотребление полномочиями", — сообщили администраторы паблика.

Они добавили, что для приготовления имбирных пряников в тесто добавляется сливочное масло, 82 процентное.

«Решение на первый взгляд рациональное и экономически взвешенное. Но в ходе строительства с удивлением выяснилось, что помимо гастрономической разницы масло и маргарин также имеют отличия архитектурно-строительные, в качестве материалов», — пояснили кондитеры.

Изделие, в котором маргарин, активно меняет форму после выпечки и сушки. Из-за этого после термической обработки здание потеряло фасады из сахарной глазури.

Автором творения пришлось оперативно возобновлять строительство, чтобы исправить недоработки. Далее изделие отправят на фестиваль «Мир пряника», который пройдёт в ноябре 2023 года.



Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске испекли 18-килограммовый пряник в виде оперного театра.