В Новосибирске пряничный театр оперы и балета рухнул из-за маргарина

Фото: Группа в "ВК" ЭтноПряник
В Новосибирске из-за халатности главного инженера рухнул пряничных НОВАТ.
В Новосибирске разрушился пряничный НОВАТ из-за из-за халатности при закупке строительных материалов. Об этом сообщили в группе в "ВК" «ЭтноПряник».
Кондитеры отметили, что главный инженер проекта из-за экономии купил маргарин, вместо сливочного масла.
"Главным инженером была допущена преступная халатность при закупке строительных материалов. Можно даже это назвать — злоупотребление полномочиями", — сообщили администраторы паблика.
Они добавили, что для приготовления имбирных пряников в тесто добавляется сливочное масло, 82 процентное.
«Решение на первый взгляд рациональное и экономически взвешенное. Но в ходе строительства с удивлением выяснилось, что помимо гастрономической разницы масло и маргарин также имеют отличия архитектурно-строительные, в качестве материалов», — пояснили кондитеры.
Изделие, в котором маргарин, активно меняет форму после выпечки и сушки. Из-за этого после термической обработки здание потеряло фасады из сахарной глазури.
Автором творения пришлось оперативно возобновлять строительство, чтобы исправить недоработки. Далее изделие отправят на фестиваль «Мир пряника», который пройдёт в ноябре 2023 года.
Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске испекли 18-килограммовый пряник в виде оперного театра.
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