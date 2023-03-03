Жительница Новосибирска самостоятельно ищет пропавшего брата

Фото: «Инцидент Новосибирск»/ВК

В Новосибирске женщина ищет брата, который пропал, находясь под подпиской о невыезде.

Жительница Новосибирска ищет без вести пропавшего 36-летнего брата Максима Калиниченко. Согласно заявлению сибирячки, которое она опубликовала в группе «Инцидент Новосибирск» во «ВКонтакте», брат перестал выходить на связь 27 февраля.

По словам женщины, в тот день около 16:00 он вышел из дома на Костычева, 38/1. Максим Калиниченко находится под подпиской о невыезде, в связи с чем поисково-спасательные отряды, предположительно, не будут заниматься его розыском.

Приметы мужчины: рост 190 сантиметров, среднее телосложение, широкие плечи, прямой нос. На левой руке есть татуировка с букой Н и шрам на правой ноге ниже колена. Он был одет в черную куртку с накладными карманами, черную шапку с красными вкраплениями, темные брюки. С собой есть черная сумка через плечо.

Напомним, сегодня в Новосибирске завершили поиски Андрея Ошуева, который ушёл забирать сына с кружка.