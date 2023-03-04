Сержант Сараев и рядовой Глинский из Новосибирской области погибли в зоне СВО

Фото со страницы администрации Ордынского района в "ВК"

В субботу, 4 марта, в Ордынском районе Новосибирской области похоронили двоих военных, погибших в феврале в зоне спецоперации.

Сержант Андрей Сараев и рядовой Леонид Глинский из Ордынского района Новосибирской области погибли в зоне СВО при выполнении боевых задач. 4 марта героев проводили в последний путь. Об этом сообщается в группе администрации Ордынского района в "ВК".

Андрею Сараеву на момент гибели было 34 года. В зону специальной военной операции он отравился в звании сержанта. Мобилизован был в сентябре 2022 года, а скончался 6 февраля.

Рядовой Леонид Глинский — 1998 года рождения. Датой смерти стало 13 февраля.

Проводить бойцов в последний путь пришли родственники военных.

Соболезнования семьям героев выразил глава Ордынского района Олег Орел.

"Подвиг наших Героев всегда останется в памяти современников и потомков. Они боролись за правду и справедливость, за то, чтобы мы могли жить в сильной и свободной стране. Светлая память Героям!", — сообщили в администрации.

Напомним, двумя днями ранее, 2 февраля, в Новосибирске похоронили 51-летнего Сергея Корнеева, который погиб в зоне спецоперации. На прощание с военным пришло около 500 человек.