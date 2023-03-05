Наступит уже скоро: математик Сидик Афган рассчитал дату самого страшного дня 2023 года

Pixabay.com

О деятельности необычного, но явно одарённого математика говорят СМИ ещё с Советских времён. В текущей непростой геополитической ситуации его загадочные формулы помогли вычислить точную дату начала конца. Согласно расчётам учёного, такой фатальной датой станет 17 июля 2023 года.

Дата, связанная с ураном

Сидик Афган уверен, что страшная дата каким-то нумерологическим образом связана с ураном-238, который в избыточном количестве остаётся при обогащении урана (его используют террористы всех стран для создания «грязных бомб»).

Дату 17 математик умножил на 17, и вновь умножил на 7. Итогом стала цифра 2023 (почему свой выбор Сидик остановил именно на числе 17 и 7, он не поясняет).

Далее учёный получившуюся цифру 2023 делит снова на 17 и умножает на 2. Итогом становится трёхзначное число 238. Так, по мнению современного пророка, прослеживается явная связь даты 17.07.2023 с цифрой 238.

В чём проблема?

Всё бы ничего, но сочетание трех цифр, выстроенное в комбинации 238 указывает на массовое число химического элемента уран. А на территории Украины этого опасного ядерного вещества очень много и его запасами активно пользуются террористы (в СМИ уже мелькала информация об изъятии 100 килограммов слаборадиактивного урана у бандитов из Ивано-Франковской области).

Эта информация, сопоставленная с подсчетами Сидика Афгана, привела его к выводу: именно 17 июля 2023 года произойдет большая мировая провокация или смертельно опасный шантаж со стороны недружественных государств и эти сутки точно войдут в топ новостей.

Однако, несмотря на ядерную угрозу над миром, третья мировая война развязана не будет. По его экспертному мнению, 2025 год станет переломным для многих стран мира.

Колдуны тоже бьют тревогу

Мексиканские колдуны бьют тревогу: их знаменитая провидица Мхони Сир уже пообещала, что в 2023 году и Мексику, и весь мир ждут нелёгкие времена: «Это будет год, когда упадут многие столпы власти. Люди властные и важные упадут в грязь, уцелеет только президент. Люди выйдут на улицы и будут требовать от властей мира и порядка», отметила она.

Время Европы и США закончилось

Знаменитый колдун и пророк Антонио Васкес Альба предсказал, что для Соединённых Штатов Америки 2023 год станет очень сложным. Страну, по его видениям, захлестнут наводнения, а народ США ждёт череда экономических трудностей. "Это будет год, когда мир начнёт стремительно изменяться. Одни страны вдруг начнут беднеть и распадаться, другие — вдруг разбогатеют". Провидец уверен: США и Европа уже находятся "под чёрной звездой" и "их не спасти, их время закончилось".

Сами в шоке!

Американские оккультисты, расшифровывающие катрены Нострадамуса, полагают, что страну в текущем году буквально захлестнут народные волнения. Правительству придётся на какое-то время отменить налоги. А в Европе центром кризиса может стать Италия: страну якобы накроет безработица и финансовые трудности, а её граждане не смогут оплачивать кредиты. Кроме того, некая американская организация Missionaries Of Prayer не просто напророчествовала, что 2023 год будет годом войны, но и активно предупреждает сограждан о том, что следует запасаться чистой водой и продуктами.