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Держатели карт Новикомбанка получат скидки на спорт

Фото Держатели карт Новикомбанка получат скидки на спорт
Фото Держатели карт Новикомбанка получат скидки на спорт

Фото: Новикомбанк

Новикомбанк помогает своим клиентам сэкономить на занятиях спортом. Теперь владельцы социально-платежных карт Новикомбанка могут получить дополнительную скидку 10% при покупке абонементов в сети фитнес-клубов XFIT.

В год своего 30-летия Новикомбанк продолжает расширять перечень привилегий для держателей социально-платежной карты сотрудника Ростеха. Делая акцент на увеличении льгот и скидок на самые востребованные услуги для клиентов, Новикомбанк расширяет число партнеров среди фитнес-клубов. Теперь клиенты могут приобрести абонементы сети фитнес-клубов XFIT на льготных условиях. По карте Новикомбанка можно получить скидку в размере 10%. При этом данная скидка суммируется с персональными льготами каждого клиента.

Клубы XFIT представлены в 9 регионах, где работают крупные предприятия Госкорпорации Ростех. В частности, специальным предложением могут воспользоваться работники из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Казани, Воронежа, Перми, Самары, Краснодара.

«Спорт – лучший способ поддержать и укрепить своё здоровье, оставаться в форме и быть в хорошем настроении. Теперь наши клиенты могут заниматься спортом по льготным тарифам в еще одной крупной сети фитнес-клубов. Мы заключаем соглашения с различными партнерами, чтобы социальные привилегии были доступны нашим клиентам в разных регионах», — подчеркнул куратор программы «Социально-платежная карта работника Госкорпорации Ростех» Александр Дошлыгин.

Помимо льготных условий на покупку абонементов в XFIT владельцам социально-платежной карты работника Госкорпорации Ростех также доступны скидки на покупку карт в крупнейшую сеть фитнес клубов World Class и UFC GYM. Их можно приобрести со скидкой 20%.

Социально-платежная карта работника Госкорпорации Ростех — это флагманский продукт банка, который позволяет получать классический набор услуг в рамках зарплатных проектов, а также открывает доступ к льготным программам кредитования, выгодным условиям по вкладам, бесплатным переводам, кешбэкам и многому другому. В частности, по картам Новикомбанка предоставляется доступ к программам «Кешбэк» и «Бонусы» от Новикомбанка.

 

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Автор:
Диана Джафарова
журналист

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