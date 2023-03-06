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Оригинальный подарок на 8 марта: Нина Усатова и Андрей Ургант покажут в Новосибирске спектакль «Кипящие страсти»

Фото Оригинальный подарок на 8 марта: Нина Усатова и Андрей Ургант покажут в Новосибирске спектакль «Кипящие страсти»
Фото Оригинальный подарок на 8 марта: Нина Усатова и Андрей Ургант покажут в Новосибирске спектакль «Кипящие страсти»

Фото: teatrdom.spb.ru

15 марта в ДК Железнодоржников Новосибирска состоится премьера комедии в двух действиях по пьесе французского драматурга Робера Ламуре «Супница, или кипящие страсти».

Легендарный спектакль «Супница, или кипящие страсти» представят в ДК Железнодорожников Новосибирска 15 апреля. Билеты уже доступны к продаже в кассах.

Фото Оригинальный подарок на 8 марта: Нина Усатова и Андрей Ургант покажут в Новосибирске спектакль «Кипящие страсти» 2

Робер Ламуре славится не только писательской работой, но и актёрской карьерой. Он стал актёром, режиссёром и сценаристом комедий о седьмой роте: «Но где же прошла 7-я рота?» (1973), «Мы нашли 7-ю роту» (1976), «7-я рота под светом луны» (1977). Кроме того, Ламуре выступал в кабаре и выпустил несколько альбомов эстрадных песен.

Фото Оригинальный подарок на 8 марта: Нина Усатова и Андрей Ургант покажут в Новосибирске спектакль «Кипящие страсти» 3

О чём спектакль

«Супница, или кипящие страсти» — французская комедия положений в сочетании с драмой и водевилем. Действие пьесы разворачивается среди благословенных виноградников Бордо.

Главная героиня комедии Виолетт — пожилая и очень богатая владелица семейных виноградников, которую все вокруг пытаются обмануть, чтобы завладеть её состоянием.

Фото Оригинальный подарок на 8 марта: Нина Усатова и Андрей Ургант покажут в Новосибирске спектакль «Кипящие страсти» 4

В дом съезжаются родственники-банкроты, которые убеждают её продать виноградники. Прислуга тоже пытается отхватить кусок от состояния хозяйки. В итоге дом заполняется огромным количеством заговоров, любовных интриг и хитроумных ловушек. Герои постоянно попадают в комичные ситуации из-за различных каверзов.

Тем временем в шкафу стоит красивая фарфоровая супница — символ фамильного наследства и своей хозяйки, которая не желает мириться с реалиями нынешнего века.

Кто исполняет роли

Главную роль в спектакле «Супница, или кипящие страсти» исполнила обладательница множества наград Нина Усатова, известная по драматической ленте «Холодное лето пятьдесят третьего», мистической комедии «Роковые яйца» и сериале «Бедная Настя».

Фото Оригинальный подарок на 8 марта: Нина Усатова и Андрей Ургант покажут в Новосибирске спектакль «Кипящие страсти» 5

Артист советского и российского театра и кино Андрей Ургант тоже поучаствовал в постановке пьесы. Ранее он снимался в таких проектах, как «Мастер и Маргарита», «Окно в Париж», «Любовь-морковь», «Воронины», «Нуреев. Белый ворон» и многих других.

Фото Оригинальный подарок на 8 марта: Нина Усатова и Андрей Ургант покажут в Новосибирске спектакль «Кипящие страсти» 6

В спектакле также играют Аркадий Коваль, Зоя Буряк, Маргарита Алешина, Дмитрий Мурашев, Ирина Ларионова, Олег Якунин. Режиссёром спектакля стал Геннадий Тростянецкий.

«Супница, или кипящие страсти» начнётся в 19:00, а длиться будет 2 часа 20 минут.

Купить билеты можно по ссылке.

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Автор:
Диана Джафарова
журналист

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