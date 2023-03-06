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Праздник Масленицы со вкусом KLUBNIKA

Фото Праздник Масленицы со вкусом KLUBNIKA
Фото Праздник Масленицы со вкусом KLUBNIKA

Фото: ООО «Метр»

В посёлке тaунхаусов KLUBNIKA провели традиционный русский праздник с конкурсами, угощениями, катанием на санях и сжиганием чучела Масленицы. Организатором выступил партнер-застройщик комплекса — компания «МЕТР».

KLUBNIKA — яркий пример того, что можно изящно, качественно строить, не нанося урон окружающей природе. Проведение Масленицы – дань русской традиции проводов зимы, а еще это повод познакомиться и установить добрососедские отношения.

Масленица собрала на центральной площади комплекса более 300 человек — это жители тaунхаусов KLUBNIKA и соседнего коттеджного поселка, партнеры застройщиков и все причастные к этому современному строительству загородного жилья. Дети и взрослые вместе веселились, танцевали, играли, соревновались и обедали. В программе были народные забавы с аниматорами-скоморохами, тематическая фотозона с большим ростовым медведем. Запахи в поселке витали умопомрачительные: работала полевая кухня, угощали горячим пловом и рассыпчатой кашей, ароматной выпечкой, блинчиками, конечно же, с клубникой.

Фото Праздник Масленицы со вкусом KLUBNIKA 2

Завершилось празднование традиционным сжиганием чучела Масленицы в знак того, что вместе с зимой провожаем и всё плохое, что она могла принести. Впереди — весна и обновление.

Проведение Масленицы — это продолжение доброй традиции совместных праздников жителей загородного комплекса KLUBNIKA.

27 мая на этой же площадке пройдет фестиваль шашлыков — открытие нового сезона отдыха на природе.

СПРАВКА

KLUBNIKA — это чистый воздух и тишина березового леса. Комплекс двухэтажных тaунхаусов находится в 30 минутах езды от площади Калинина рядом с живописным озером — на границе Новосибирского и Мошковского районов.

Фото Праздник Масленицы со вкусом KLUBNIKA 3

Красивые дома с запоминающимися входными группами построены из благородных материалов, которые обеспечивают надёжность, комфорт и шумоизоляцию. Проектом предусмотрены свободные планировки, чтобы у жителей была возможность самостоятельно продумать пространство для жизни и отдыха, экономя при этом бюджет и время на проведение ремонта. Территория комплекса — закрытая, безопасная. У каждого владельца тaунхауса — собственный участок земли, который можно обустроить по желанию. В каждом доме — горизонтальная разводка отопления, тёплые полы и газовый котёл.

Строительство ведут строго по утвержденному графику компании «АМГ-Траст» и «Верное решение», «МЕТР».

KLUBNIKA дом со вкусом http://dom-klubnika.ru/?utm_campaign=vk

ООО «МЕТР»

ИНН 5406710924

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Автор:
Диана Джафарова
журналист

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