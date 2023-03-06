Руководство Новикомбанка приняло участие в ежегодной встрече банков с ЦБ

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Новикомбанк принял участие во встрече банков с ЦБ по вопросам регулирования деятельности кредитных организаций, организатором которой выступает Ассоциация банков России. Ежегодная встреча с руководством ЦБ — одно из ключевых мероприятий для банковского сектора — на этот раз собрала более 500 участников.

По традиции мероприятие началось с выступления председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной, в котором она оценила состояние российской экономики в условиях санкций и обозначила приоритеты на ближайшее будущее.

По ее словам, российская финансовая система показала себя с лучшей стороны. «В предыдущие периоды банки действительно нарастили запас прочности, который оказался достаточным не только для того, чтобы просто пережить беспрецедентный санкционный удар, но и чтобы работать бесперебойно, продолжать кредитование, поддержать кредитными каникулами своих клиентов в самый трудный момент. Ключевое: банки не просто не проели запасы прошлых лет, но и смогли очень быстро перестроить бизнес-модели и вновь начать зарабатывать», — заявила Эльвира Набиуллина.

Также свои доклады представили первые заместители председателя Банка России Ольга Скоробогатова и Владимир Чистюхин, руководители департаментов и служб мегарегулятора. Основную сессию, включающую вопросы и предложения банкиров, провели председатель комитета Госдумы по финансовому рынку, председатель Совета Ассоциации банков России Анатолий Аксаков и президент Ассоциации банков России Георгий Лунтовский.

Представители Банка России и кредитных организаций обсудили актуальные темы, среди которых — меры для поддержания темпов роста корпоративного кредитования, новые законодательные и нормативные документы, вопросы надзора и регулирования деятельности кредитных организаций, оптимизация отчетности, а также цифровые инициативы для развития финансовых услуг,

«Такие живые встречи крайне важны для всего финансового сообщества, ведь они позволяют „сверить часы“ и обсудить детали той кропотливой, ежедневной работы, которую совместно ведут предприятия, банки, правительство и регулятор для поддержания темпов роста российской экономики, неотъемлемой частью которой является финансовый рынок и, соответственно, банки. Для слаженного и бесперебойного функционирования банковской системы крайне важна тонкая настройка регуляторных мер. И такие форматы прямого диалога и дискуссии с Банком России, как нельзя лучше позволяют получить необходимые ответы, донести свои предложения, поделиться практическим опытом с коллегами. Ведь глобально мы решаем одну задачу — обеспечиваем экономику необходимыми финансовыми ресурсами и инфраструктурой для стабильного и уверенного развития экономики нашей страны», — отметила Председатель Правления Новикомбанка, куратор Воронежского отделения СоюзМаш России Елена Георгиева.

В мероприятии приняли участие представители руководства Банка России, Государственной Думы, Совета Федерации, АСВ, Минфина России, Минэкономразвития России, Росфинмониторинга, Службы финансового уполномоченного в России и более 500 представителей банковского сообщества. Кредитные организации ко встрече прислали более 700 вопросов, в том числе по работе банков в условиях санкционных ограничений, введению регулирования цифрового рубля, использованию цифровых финансовых технологий для идентификации клиентов.