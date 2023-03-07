Новикомбанк принял учaстие в обсуждении вoпросoв стимулирования кредитования проектов технологического суверенитета

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Делегация Новикомбанка приняла участие в заседании совета Ассоциации банков России, где обсуждались актуальные вопросы регулирования деятельности кредитных организаций в новых экономических условиях.

Одной из главных тем совета Ассоциации банков России стало стимулирование участия банков в кредитовании проектов высокотехнологичных отраслей, направленных на достижение технологического суверенитета и структурную адаптацию российской экономики. Участники сошлись во мнении, что одним из ключевых принципов развития финансового сектора должно стать создание целостной системы экономического развития, которая по критически важным составляющим не будет зависеть от иностранных финансовых институтов и их правил.

Председатель совета Ассоциации банков России, председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в своем выступлении обозначил, что с одной стороны, Банком России разработана концепция развития риск-чувствительного стимулирующего регулирования для стратегически значимых проектов, с другой — правительством России предложена к обсуждению таксономия проектов технологического суверенитета и структурной адаптации экономики, которая будет строиться на основе отраслевых критериев.

«Значимость работы по совершенствованию нормативной правовой базы для повышения доступности заемного финансирования сложно переоценить. Разрабатываемые меры направлены на поддержку инвестиций в проекты технологического суверенитета. Для нас особенно важно участие в этой работе, благодаря которой экономика и промышленность получат новый импульс развития», — отметила член совета Ассоциации банков России, председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева.

Президент Ассоциации банков России Георгий Лунтовский подчеркнул, что решение о стимулирующем регулировании было принято в августе 2022 года, и в это же время этот вопрос рассматривался на форуме «Армия-2022» в парке Патриот. Банковское сообщество в целом поддержало подход по внедрению стимулирующего регулирования для финансирования приоритетных для экономики проектов.

«Действительно, одной из тем панельной дискуссии банка „Технологический суверенитет страны: как ускорить путь от идеи до серийного производства“ на форуме „Армия-2022“ стали предложения Новикомбанка по таксономии проектов. Новикомбанк первым выдвинул набор критериев для отнесения проектов технологического суверенитета и модернизации экономики к категории значимых и трансформационных, и обсудил их с представителями промышленных предприятий, профильных союзов и ассоциаций, которые отметили их актуальность», — обозначила старший вице-президент Новикомбанка Анна Лаврентьева.

Первый заместитель министра экономического развития Илья Торосов рассказал о предлагаемой системе совмещения мер поддержки государства и регулятора для проектов на основе разрабатываемой таксономии. Недавно государством утвержден механизм поддержки реализации приоритетных инвестпроектов в формате льготного кредитования, который станет пилотным для использования таксономии.

В целях донастройки Ассоциация направит итоговую позицию по риск-чувствительному стимулирующему регулированию и предложения по критериям проектов с учетом инициатив банковского сообщества, включая предложения Новикомбанка, в Банк России и Правительство РФ.