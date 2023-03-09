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Новикомбанк развивает сеть банкоматов

Фото Новикомбанк развивает сеть банкоматов
Фото Новикомбанк развивает сеть банкоматов

Фото: unsplash.com

Новикомбанк по итогам прошлого года расширил сеть банкоматов. При этом уровень ее технической доступности не опускался ниже 98,2% — это один из лучших показателей на рынке.

Показатель технической доступности сети банкоматов означает, что количество технических сбоев в аппаратах минимально и большую часть времени они доступны для обслуживания клиентов. Такой результат стал возможен благодаря комплексу процессов, над которыми Новикомбанк работал несколько лет, в том числе — переходу на технические решения на базе российских разработчиков.

В прошлом году опорный банк Ростеха перевел собственный процессинговый центр обработки операций с пластиковыми картами на отечественное программное обеспечение. Данное технологическое решение позволило значительно расширить количество предоставляемых услуг, повысить надежность, производительность и скорость выполнения операций в банкоматах Новикомбанка. Кроме того, у клиентов банка появилась возможность пользоваться бесконтактными картами и совершать платежи в пользу поставщиков услуг.

«Мы стараемся оперативно внедрять перспективные сервисы и повышать удобство использования карт банка. Дополнительные функциональные возможности банкоматов улучшают условия обслуживания клиентов, значительно расширяют спектр операций с пластиковыми картами, повышают безотказность и надежность обработки операций», — прокомментировал директор Департамента процессинга и платежных систем Новикомбанка Евгений Березовский.

 

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Автор:
Диана Джафарова
журналист

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