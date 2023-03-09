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«Ростелеком» предоставил Правительству Новосибирской области приватное облако для размещения государственных информационных систем

Фото «Ростелеком» предоставил Правительству Новосибирской области приватное облако для размещения государственных информационных систем
Фото «Ростелеком» предоставил Правительству Новосибирской области приватное облако для размещения государственных информационных систем

Фото: Ростелеком

«Ростелеком» предоставил Правительству Новосибирской области выделенную инфраструктуру средств обработки данных для размещения государственных информационных систем. Данные уже перенесены в приватное облако, которое соответствует всем стандартам кибербезопасности.

По заказу регионального Министерства цифрового развития и связи компания создала кластер на базе новосибирского центра обработки данных «Ростелеком – ЦОД»: организовала ИТ-инфраструктуру, хранилище резервных копий, средства защиты информации и виртуальные вычислительные мощности для миграции государственных цифровых сервисов.

«“Ростелеком” является ведущим поставщиком ИТ-услуг, с которым мы активно сотрудничаем, в том числе в реализации социально значимых государственных проектов. Для нас важно, что облачная платформа компании аттестована по требованиям защиты информации и соответствует всем нормативам и предусматривает хранение данных исключительно на территории России», — отметил министр цифрового развития и связи Новосибирской области Сергей Цукарь.

Фото «Ростелеком» предоставил Правительству Новосибирской области приватное облако для размещения государственных информационных систем 2

Новосибирский центр обработки данных является частью отказоустойчивой инфраструктуры, состоящей из 13 дата-центров по всей России, обслуживаемых дочерней структурой ООО «Центр Хранения Данных», ЦОД Новосибирск оказывает услуги организациям Сибири и Дальнего Востока. Все оборудование соответствует уровню надежности Tier III и обеспечивает бесперебойное функционирование даже во время ремонтных и сервисных работ.

«Наша компания предлагает сверхсовременные и максимально надежные облачные решения для размещения информационных систем, приложений и веб-сайтов. Нашей цифровой инфраструктурой и вычислительными мощностями пользуются как коммерческие предприятия, так и учреждения государственного сектора», — отметил вице-президент, директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком» Николай Зенин.

Фото «Ростелеком» предоставил Правительству Новосибирской области приватное облако для размещения государственных информационных систем 3

Новосибирский дата-центр «Ростелекома» обладает мощностью 3 МВт и рассчитан на 300 стойко-мест. Мониторинг работоспособности систем осуществляется в непрерывном режиме. Клиенты в любое время суток могут обратиться в техническую поддержку, а также получить доступ к своему оборудованию.

«Ростелеком» предлагает большой выбор цифровых решений для бизнеса. Наибольшей популярностью пользуются сервисы «Виртуальный ЦОД», «Виртуальное хранилище», «Защита от DDoS-атак» и «Виртуальная АТС». Получить дополнительную информацию можно на сайте компании.

 

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Автор:
Диана Джафарова
журналист

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