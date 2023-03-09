«Ростелеком» предоставил Правительству Новосибирской области приватное облако для размещения государственных информационных систем

Фото: Ростелеком

«Ростелеком» предоставил Правительству Новосибирской области выделенную инфраструктуру средств обработки данных для размещения государственных информационных систем. Данные уже перенесены в приватное облако, которое соответствует всем стандартам кибербезопасности.

По заказу регионального Министерства цифрового развития и связи компания создала кластер на базе новосибирского центра обработки данных «Ростелеком – ЦОД»: организовала ИТ-инфраструктуру, хранилище резервных копий, средства защиты информации и виртуальные вычислительные мощности для миграции государственных цифровых сервисов.

«“Ростелеком” является ведущим поставщиком ИТ-услуг, с которым мы активно сотрудничаем, в том числе в реализации социально значимых государственных проектов. Для нас важно, что облачная платформа компании аттестована по требованиям защиты информации и соответствует всем нормативам и предусматривает хранение данных исключительно на территории России», — отметил министр цифрового развития и связи Новосибирской области Сергей Цукарь.

Новосибирский центр обработки данных является частью отказоустойчивой инфраструктуры, состоящей из 13 дата-центров по всей России, обслуживаемых дочерней структурой ООО «Центр Хранения Данных», ЦОД Новосибирск оказывает услуги организациям Сибири и Дальнего Востока. Все оборудование соответствует уровню надежности Tier III и обеспечивает бесперебойное функционирование даже во время ремонтных и сервисных работ.

«Наша компания предлагает сверхсовременные и максимально надежные облачные решения для размещения информационных систем, приложений и веб-сайтов. Нашей цифровой инфраструктурой и вычислительными мощностями пользуются как коммерческие предприятия, так и учреждения государственного сектора», — отметил вице-президент, директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком» Николай Зенин.

Новосибирский дата-центр «Ростелекома» обладает мощностью 3 МВт и рассчитан на 300 стойко-мест. Мониторинг работоспособности систем осуществляется в непрерывном режиме. Клиенты в любое время суток могут обратиться в техническую поддержку, а также получить доступ к своему оборудованию.

«Ростелеком» предлагает большой выбор цифровых решений для бизнеса. Наибольшей популярностью пользуются сервисы «Виртуальный ЦОД», «Виртуальное хранилище», «Защита от DDoS-атак» и «Виртуальная АТС». Получить дополнительную информацию можно на сайте компании.