«Авито Недвижимость» полностью переходит на онлайн-бронирование квартир в посуточной аренде в Новосибирске

Фото: avito.ru

С 9 марта «Авито Недвижимость» в категории краткосрочной аренды квартир переходит на работу по транзакционной модели. Теперь компания будет участвовать в сделке между арендодателем и гостем через онлайн-бронирование. Пользователи получат гарантии заселения, круглосуточную поддержку, страхование и другие преимущества нового формата работы.

Арендодатели получат расширенные возможности на платформе. «Авито» собрала все брони в одном разделе профиля, предоставила возможность устанавливать правила отмены бронирования, ввела мгновенное бронирование. Кроме того, появилась голосовая круглосуточная поддержка арендодателей.

Гости смогут быстрее и безопаснее бронировать и оплачивать квартиры без необходимости связываться с арендодателем или переводить предоплату на карту без чётких гарантий. Риск проблем с незаселением гостей снизился, а сделки стали надежнее: арендодатель подтверждает бронирование в течение 12 часов. Арендодатель получит предоплату только после заселения гостя. Если при заселении возникнут проблемы на стороне арендодателя, то гость может вернуть деньги.

«Гости все чаще искали объекты с подключенным онлайн-бронированием — исследования Aquarelle Research, показали, что 81% пользователей доверяют сервису онлайн бронирования на Авито, а 72% гостей намного охотнее выбирают «проверенные» квартиры. Переходя на онлайн-бронирование в посуточной аренде, Авито стремится выступить гарантом качества и доверия — у пользователей платформы будет уверенность в безопасности сделки», — отмечает руководитель направления краткосрочной аренды «Авито Недвижимости» Артем Кромочкин.

Подробнее об онлайн-бронировании квартир на «Авито Недвижимости»

Параметр Для гостей Для собственников или управляющих жилья Сроки ● Ответ на заявку о бронировании квартир приходит до 12 часов после создания. ● Оплата брони на квартиру происходит в течение 12 часов после получения ответа. ● Собственник рассматривает и подтверждает бронирование в течение 12 часов. ● Есть возможность настроить мгновенное подтверждение заявки, чтобы гость автоматически переходил к этапу предоплаты. ● Частный арендодатель получает вознаграждение за вычетом комиссии на следующий день после заезда гостя, компании — 1 раз в 7 дней, также за вычетом комиссии. Стоимость ● Сама заявка — бесплатна, оплата только после подтверждения арендодателем. ● Сумма оплаты проживания через платформу Авито останется такой же, как в момент подачи заявки. Сумма оплаты = стоимость проживания за сутки х кол-во дней бронирования. ● Комиссия составляет 15% от суммы бронирования. ● Размещение и продление объявления — бесплатно в рамках обязательной транзакции. Возврат/отмена ● Период бесплатной отмены для гостя устанавливает арендодатель (от 1, 3, 5, 7 и 14 дней, либо полностью невозвратная бронь). ● Бесплатная отмена не действует в день заселения или в течение 6 часов после оплаты. ● Денежные средства возвращаются, если арендодатель нарушил договоренности при заселении. ● Возможность настроить период бесплатной отмены для гостя (от 1, 3, 5, 7 и 14 дней, либо полностью невозвратная бронь). При отмене бронирования во время периода бесплатной отмены (если он предусмотрен), предоплата вернется гостю. ● Возможность получения предоплаты в случае отмены гостем брони в платном периоде. Безопасность ● Арендодатели получают денежные средства гостей только после заселения. В случае проблем с квартирой гостю будет оказана помощь в поиске альтернативных вариантов заселения на выбранные даты. ● Бесплатное страхование жилья на сумму до 300 тыс. рублей на период действия бронирования. Техническая поддержка ● Отдельная линия голосовой поддержки 24/7. ● Отдельная линия голосовой поддержки 24/7.

Платформа будет переходить на полное онлайн-бронирование последовательно: с 9 марта 2023 года в течение месяца в 23 крупных и 30 близлежащих к ним малых городах страны запустится онлайн-бронирование во всей подкатегории «Квартиры».