Новикомбанк финансирует автоматизацию нефтегазовых предприятий

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Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, заключил соглашение с лидером в области комплексной автоматизации технологических процессов — компанией «СибКом». Финансирование в сумме 50 млн рублей выделено для телемеханизации процессов на важнейших объектах нефтегазовой промышленности.

Поддержка проектов по автоматизации нефтегазового производства предусмотрена кредитным договором, заключенным Новикомбанком с компанией «СибКом». Финансирование организовано при участии Агентства Республики Башкортостан по развитию малого и среднего предпринимательства, которое предоставило поручительство за предприятие в размере 25 млн рублей.

Выделенные средства будут использованы для пополнения оборотных средств, финансирования затрат на исполнение контрактов, заключенных с ведущими нефтяными компаниями страны, в том числе с ПАО «Газпром нефть».

«Поддержка нефтегазового сектора сейчас крайне актуальна. Мы надеемся, что предоставленное финансирование позволит автоматизировать процессы на ведущих предприятиях нефтегазовой промышленности и тем самым нарастить производственные мощности, сэкономить ресурсы и укрепить конкурентные позиции», — прокомментировал управляющий Дополнительным офисом Новикомбанка в Уфе Александр Соколов.

Компания «СибКом» занимается разработкой и внедрением современных решений в области автоматизации и телемеханизации объектов добычи, переработки, хранения, реализации нефти и нефтепродуктов. Предприятие является надежным партнером для многих ведущих промышленных компаний, в частности сотрудничает с такими крупными игроками нефтегазового рынка, как «Роснефть», «Газпром», Ростех и другие.