В Новосибирске синоптик Кичанова рассказала, когда закончатся холода

Фото: Густаво Зырянов/Сиб.фм

В течение марта новосибирцев всё ещё будут ожидать холода.

В Новосибирске в марте ожидается нестабильный температурный фон, рассказала изданию «МК в Новосибирске» начальник отдела метеонаблюдений Западно-Сибирского УГМС Наталья Кичанова.

Горожан ожидают перепады температуры от -10 до +4 градусов. С 14 по 16 марта в Новосибирск придёт потепление, однако в последующие дни возможны заморозки вплоть до минусовых температур.

«Три дня будут ясные, без осадков, потом снова скачки», — говорит синоптик.

По словам специалиста, окончательно в регионе потеплеет во второй половине апреля. Уже в начале второго месяца весны температура воздуха поднимется до +12 градусов, уточнила синоптик.

Напомним, в Новосибирской области ограничат движение большегрузов с 10 апреля.