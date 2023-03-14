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«Хали-Гали»: группа «Отпетые мошенники» приезжает в Новосибирск

Фото «Хали-Гали»: группа «Отпетые мошенники» приезжает в Новосибирск
Фото «Хали-Гали»: группа «Отпетые мошенники» приезжает в Новосибирск

Фото: Руки Вверх! Бар

31 марта наше детство и юность возвращаются в «Руки Вверх! Бар».

Мы вновь погрузимся в ностальгическую атмосферу на концерте группы «Отпетые мошенники».

Группа, чьи песни звучали во всех дворах, на всех вокзалах, из миллионов окон домов. Группа, которая с легкостью могла собрать стадион. Они покорили всех искренностью и правдой жизни в текстах своих песен.

«Отпетые» исполнят все любимые хиты группы: «Всяко-разно», «Хали-Гали», «Бросай курить!», «А у реки», «Люби меня, люби» и многие другие хиты.

До и после концерта будет «Дискотека 90-х» с ведущим и интерактивами с залом, а также розыгрыш ностальгических предметов из вашего детства. Приходите пораньше, чтобы занять лучшие места и успеть сделать заказы. Во время концерта обслуживание будет ограничено.

Сбор гостей: 18:00; Начало концерта: 22:00.

Адрес: Новосибирск, ул. Красный пр-т, 37.

 

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Автор:
Диана Джафарова
журналист

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