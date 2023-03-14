Новикомбанк и Tele2 ввели специальные тарифы для сотрудников Ростеха

Фото: Новикомбанк
Новикомбанк в преддверии своего юбилея расширяет перечень привилегий для держателей социально-платежной карты (СПК) сотрудника Ростеха. Совместно с мобильным оператором «Tele2» банк предлагает ее держателям четыре выгодных тарифа на сотовую связь.
Социально-платежная карта сотрудника Госкорпорации Ростех – флагманский продукт Новикомбанка в розничном бизнесе. В соответствии с утвержденной в 2022 году Политикой в области социальной направленности банковских продуктов карта постоянно дополняется новыми бонусами и скидками. Теперь к числу партнеров финансовой организации присоединилась российская телекоммуникационная компания «Tele2». В рамках пакетов действует безлимитный трафик в социальных сетях и мессенджерах, Яндекс.Картах и Яндекс.Навигации, а также предоставляются бесплатный доступ в онлайн-кинотеатр Wink и безлимитный интернет за границей.
Выгодные тарифные планы в рамках программы лояльности опорного банка Ростеха распространяются не только на держателя СПК, но и на членов его семьи. Каждому сотруднику может быть подключено до пяти номеров.
«В год своего 30-летия Новикомбанк дополняет карту новыми скидками и льготами на самые востребованные услуги для клиентов. Мы стремимся обеспечить благополучие работников Госкорпорации, наших клиентов, и предоставить им расширенный список привилегий, на этот раз – за счет сотрудничества с одним из ведущих операторов мобильной связи», – отметил директор Департамента розничных продаж Новикомбанка Иван Беляев.
Социально-платежная карта работника Госкорпорации Ростех позволяет сотрудникам промышленных предприятий не только получать зарплату, но и дает доступ к льготным условиям по семейному отдыху, санаторно-курортному обслуживанию, фитнес-абонементам в известные спортклубы и другим актуальным сервисам. Также держатели СПК получают возможность оформить кредитные продукты по льготным ставкам или разместить вклады с более высокой доходностью.
Среди других преимуществ карты — ряд бесплатных опций, таких как sms-информирование, выпуск и снятие наличных на всей территории России без ограничения количества операций, оплата ЖКХ. Кроме того, к карте можно подключить собственные программы лояльности Новикомбанка «Бонусы» или «Кешбэк», программу «Привет, Мир» от национальной платежной системы (НСПК), программу лояльности «Город» по карте «Тройка».
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