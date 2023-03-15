Кроссовер будущего: где купить фастбэк-кроссовер OMODA C5

Фото: «Эксперт Авто НСК»

Официальный дилер бренда OMODA в Новосибирске «Эксперт Авто НСК» поставляет современный фастбэк-кроссовер любителям новых ощущений.

Автомобили бренда OMODA совмещают в себе реальное и виртуальное пространство, тренды и тенденции, новые технологии, заботу об устойчивом будущем и обществе.

Авто будущего

Автомобиль OMODA С5 представлен на российском рынке в 13 цветах. Он имеет бензиновый турбированный двигатель 1,5T мощностью 147 лошадиных сил. Двигатель работает вместе с вариаторной коробкой передач CVT25. Силовой агрегат помогает обеспечить разгон автомобиля до 100 км/ч за 9,9 секунд, а максимальная скорость машины составляет 195 км/ч. На каждые 100 километров пути в загородном режиме расход топлива составляет 5,8 литров, в смешанном — 7,1 литра, в городском — 9,5 литров. Бениз можно использовать с 92-ым октановым числом.

Дизайн

В современном образе OMODA С5 реализуется авангардный подход к форме и цвету: плавные линии кузова и чёткие выштамповки, необычные стилистические решения в форме и компоновке передних фар. Решётка радиатора выполнена по принципу «безграничности» — такой эффект создают переливающиеся элементы алмазной формы, расположенные внутри ромбовидных ячеек.

Комплектации

Фастбэк-кроссовер OMODA C5 представлен в трёх комплектациях.

JOY

Такой автомобиль оснащён 18-дюймовыми литыми дисками, камерой заднего вида и задними датчиками парковки, комплексом систем безопасности, датчиком света и системой освещения с автоматическим отключением (Follow me home), круиз-контролем и возможностью выбора режима вождения, беспроводной зарядкой для смартфона и многим другим.

LIFESTYLE

В эту комплектацию входят 18-дюймовые алюминиевые литые диски c красными вставками, светодиодные фары основного света, передние противотуманные фары, динамические указатели поворота, многоцветная атмосферная подсветка интерьера и наружная декоративная подсветка под передними дверьми, передние датчики парковки, система кругового обзора 360° с HD-камерами.

ULTIMATE

Фастбэк-кроссовер включает в себя передние сиденья c электрическими регулировками, панорамный люк, датчик дождя, встроенный видеорегистратор, адаптивный круиз-контроль, помощь при движении в пробках, предупреждение о фронтальном столкновении, автономное экстренное торможение и предупреждение о покидании полосы и прочее.

Приобрести эту машину можно в официальном дилерском центре «Эксперт Авто НСК». Помимо продажи и обслуживания автомобилей он предоставляет услуги по оформлению кредитов и страхованию железных коней, работает по программе OMODA TRADE-IN. Владельцев автомобилей с пробегом любой модели, желающих приобрести фастбэк-кроссовер OMODA C5, ожидает получение дополнительной выгоды от дистрибьютора и автосалона.

Подробнее о комплектациях и ценах можно узнать у официального дилера автомобиля «Эксперт Авто НСК».

«Эксперт Авто НСК»

Ул. Богдана хмельницкого 75/1

Тел. +7 (383) 244 9694

Телеграм: https://t.me/expertauto_nsk

VK: vk.com/omoda_expertauto_nsk

Сайт: https://omoda-expertauto-nsk.ru/