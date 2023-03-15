Весеннее равноденствие 2023: когда начнется, что обязательно сделать в этот день

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Особенное расположение Земли в день весеннего равноденствия указывает на четверть пройденного пути нашей планеты вокруг Солнца и в Северном полушарии с 20 на 21 марта нынешнего года в 00:24:21 по московскому времени наступит астрономическая весна.

Мартовские астроподробности

Из школьного курса астрономии все знают, что солнечные лучи освещают полушария равномерно и падают прямо на экватор, а потому на всей планете день и ночь длятся одинаково. В этом году весеннее равноденствие приходится на 20 марта. И до 2043 года будет оставаться на месте. А с 2044 года уже будет происходить 19 марта, уверяют российские астрофизики, составившие астрономический календарь на март текущего года. По их отчётам, склонение центрального светила (Солнца) постепенно растет, достигая небесного экватора 20 марта 2023 года (весеннее равноденствие), а продолжительность дня за месяц быстро увеличивается от 10 часов 43 минут до 13 часов 02 минут на широте Москвы.

Новый год по-славянски

Издревле наши предки предавали особое сакральное значение весеннему равноденствию, когда природа пробуждалась от долгого зимнего сна. Кстати, древние славяне именно в этот день праздновали Новый год.

Традиционными мероприятиями в день весеннего равноденствия были щедрые и весёлые ярмарки с ритуальными песнями и танцами, сожжение костра (его размер и яркость отражали будущую счастливую жизнь), а также церемония пробуждения медведя: заранее выкапывали яму, сажали туда мужчину, переодетого в медведя, и накрывали хворостом. Вокруг этой ямы водили хороводы, пели песни, пытаясь таким образом разбудить «животное». Заканчивалось действо тем, что туда спускалась девушка, отрывала кусок кожи от "медведя" и убегала, а персонаж пытался найти её.

Современное равноденствие

Некоторые традиции встречи новой весны дошли и до наших дней. К примеру, для российских дачников весеннее равноденствие – это лучшее время для посева семян овощных культур, потому что увеличенный световой день и более высокие температуры обеспечивают оптимальные условия для роста растений.

Также в этот день хозяйки занимаются генеральной уборкой и расхламлением жилья от старых вещей, чтобы избавиться от беспорядка и застоявшейся энергии, освободить место для новых начинаний.

Традиционное общение с природой многие россияне предпочитают организовать в походе или устроить посиделки на солнышке, занятия йогой или медитацией на свежем воздухе. Многие дополняют декор квартиры символами весны и обновления — растениями, цветами, свежими ароматами — они приносят в дом позитивную энергию.

Навлечёте беду!

Все запреты весеннего равноденствия тесно связаны с понятием — семена, посеянные сейчас, принесут плоды в свое время. Проще говоря, посеешь, то и пожнёшь, потому следует быть осторожными и со словами, и с поступками в такой день.

1. Нельзя кричать на детей и обижать их.

2. Нельзя отказывать никому в просьбах — навлечёт беду в дом.

3. Не стоит думать о плохом, чтобы весь год не стал таким же.

4. Не зацикливайтесь на негативных мыслях или эмоциях (блокирует способность расти и двигаться вперед).

5. Не торопите события (может вызвать внутреннее сопротивление и конфликт).

На Руси с давних пор в день весеннего равноденствия было принято загадывать желания. По больше своей части, они касалось бытовых вещей: достроить дом, собрать богатый урожай, выйти замуж.