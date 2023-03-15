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общество

Владимир Гутенев вручил сертификаты в санаторий семьям военнослужащих – участников СВО

Фото Владимир Гутенев вручил сертификаты в санаторий семьям военнослужащих – участников СВО
Фото Владимир Гутенев вручил сертификаты в санаторий семьям военнослужащих – участников СВО

Фото: Густаво Зырянов/Сиб.фм

Первый вице-президент Союза машиностроителей России, председатель Комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев вручил 30 сертификатов на санаторно-курортное лечение семьям военнослужащих – участников СВО.

«Союз машиностроителей России, партия «Единая Россия» оказывают помощь, в том числе такими путевками. Несколько человек уже ими воспользовались, несколько оформляют и выбирают удобное для себя время, поскольку в госпитале еще не завершен курс лечения. Мы уверены, что этим людям не только страна должна помогать, но и все мы»», — подчеркнул парламентарий.

Четыре сертификата получили семьи мобилизованных граждан Самарской области в рамках приема граждан на базе Общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева.

В ходе рабочей встречи с ремонтными бригадами, обеспечивающими исправность боевой техники на передовой, на территории Луганской Народной Республики были вручены 17 сертификатов на лечение в санаторий.

Еще четыре сертификата предоставили семьям на совещании Рабочей группы по обеспечению взаимодействия органов публичной власти и организаций по вопросам мобилизационной подготовки и мобилизации, социальной и правовой защиты граждан РФ, принимающих участие в СВО и членов их семей,которое прошло на территории Новочеркасского электровозостроительного завода. Один сертификат вручили близким родственникам погибшего мобилизованного, четыре – семьям военных, получивших ранения в зоне спецоперации.

Также пять сертификатов передали семьям погибших мобилизованных в ходе заседания Ученого совета Южно-Российского государственного политехнического университета (НПИ) имени М.И. Платова.

Именные сертификаты — новый вид помощи в рамках благотворительной акции «Всегда рядом» СоюзМаш России, которые дают право бойцам и членам их семей на проживание и получение санаторно-курортных услуг в санатории «Зеленая роща» города Сочи в период февраль-апрель 2023 года. Оздоровительные процедуры, проезд к месту отдыха и обратно уже включены в путевку.

Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации, входит в СоюзМаш России. Его Председатель Правления Елена Георгиева является куратором Воронежского регионального отделения Союза машиностроителей России.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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