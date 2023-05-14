Открытие мотосезона, падение школьницы из окна, прогулка Бузовой по Академгородку: итоги выходных в Новосибирске на Сиб.фм

Сиб.фм рассказывает о важных событиях выходных в Новосибирске.

Новосибирские байкеры отметили открытие сезона

В Новосибирске прошел первый майский выезд мотоциклистов, который сопровождался недовольством автомобилистов. В воскресенье, 14 мая, байкеры отметили начало мотосезона.

Мотоциклисты со всей области съехались, чтобы показать свои мотоциклы и общаться с единомышленниками.

Сиб.фм публиковал фото с открытия мотосезона 14 мая.

В Новосибирске под окнами жилого дома нашли тело школьницы

На МЖК в Новосибирске обнаружили тело школьницы около жилого дома. О подробностях сообщает «АиФ-Новосибирск» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Тело девочки обнаружили 6 мая возле дома на улице Высоцкого. По данным издания, незадолго до смерти девушка устроила вечеринку с алкоголем, позвала туда друзей, а затем выпала с большой высоты и погибла на месте от полученных травм. Как именно это случилось, пока неизвестно.

В Новосибирске 12 мая совершил аварийное снижение летевший из Тюмени самолет Embraer 170

В Новосибирске обстоятельства аварийной посадки авиарейса из Тюмень-Новосибирск выясняет транспортная прокуратура. На подлете к аэропорту «Толмачево» экипаж самолета Embraer 170, рейс авиакомпании «Сибирь» SBI-5344, принял решение о снижении эшелона следования. Члены экипажа и пассажиры авиалайнера не пострадали. Борт совершил посадку в штатном режиме.

В Новосибирске стали известны даты проведения последних звонков для выпускников школ

В Новосибирске 23, 24, 25 и 26 мая пройдут торжественные линейки, посвященные окончанию учебного года. Об этом сообщило издание «МК в Новосибирске» со ссылкой на Департамент образования мэрии.

Точную дату проведения последней линейки и окончания учебного года каждая школа определяет самостоятельно. В большинстве российских школ летние каникулы для школьников, которые не сдают экзамены, в этом году начнутся с 26 мая.

В Новосибирске 13 мая прошёл концерт Ольги Бузовой

После своего концерта в Новосибирске популярная певица Ольга Бузова поделилась с поклонниками тем, чем занималась в городе. Как стало известно из соцсетей звезды, после выступления в ДК Железнодорожников 13 мая она решила задержаться на ночь в Grand Autograph Hotel Novosibirsk, ранее известном как Marriott. В дополнение к фото, она опубликовала видео с геопозицией «Академгородок», на котором был запечатлен роскошный стол с угощениями.