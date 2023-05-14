Жительница Новосибирска проехала в автобусе с магазинной тележкой

В Новосибирске пассажиров автобуса возмутила женщина с тележкой из магазина.

Женщина в Новосибирске была замечена в автобусе, перевозящей в тележке из магазина строительные материалы. Инцидент произошел 14 мая на маршруте автобуса №13, следующего от автопорта Калининский до остановки Ключ-Камышенское плато.

Фотография с этим случаем была опубликована в Telegram-канале «АСТ-54 Black». Автор поста выразил свое недовольство: "Наглость людей иногда просто поражает". Некоторые пользователи задаются вопросом, кому принадлежит тележка и почему такое поведение не было предотвращено.

Ранее Сиб.фм сообщал, что утром 14 мая в автобусе №95 в Новосибирске произошла драка между пассажирами. По данным очевидцев, мужчины начали ссориться из-за того, что один из пассажиров запачкал пол в салоне, после чего конфликт перерос в драку. Водитель автобуса попытался разнять мужчин.