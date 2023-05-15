Банк Уралсиб в Новосибирске победил в конкурсе «Финансист года -2022»

11 мая 2023 года в Большом зале Правительства Новосибирской области состоялась церемония награждения победителей конкурса «Финансист года-2022», Банк Уралсиб в Новосибирске победил в номинации «Динамичное развитие в регионе».

В 2022 году Банк Уралсиб в Новосибирске предложил своим клиентам целый комплекс новых продуктов и сервисов, совершил большой рывок во внедрении дистанционных каналов обслуживания практически по всем ключевым направлениям бизнеса. Активно развивались возможности для малого бизнеса, в том числе в Новосибирске в прошлом году было открыто два специализированных Центра развития малого бизнеса – это новый формат обслуживания и привлечения клиентов из этого сегмента. Также в 2022 году Уралсиб принял участие в большом количестве мероприятий, посвященных деловой и социальной тематике.

«В 2022 году мы показали отличный результат по многим направлениям бизнеса. Это стало возможным благодаря большому разнообразию кредитных программ и других предложений, слаженной и активной работе нашей команды и поступательному развитию банка в регионе», – отметила Управляющий филиалом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в Новосибирске Наталья Голубева.

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