Волна холода идет на Новосибирск: заморозки до -6 градусов ударят уже на этой неделе

Синоптики предупредили жителей Новосибирской области об аномальном похолодании: 17 и 18 мая в регионе ожидаются заморозки до — 6 градусов.

Новосибирская область попала в ледяную ловушку. Уже 17 и 18 мая столбики термометров опустятся до -6 градусов ночью, днем воздух прогреется всего до +12 +13 тепла. Об этом сообщается на сайте Западно-Сибирского УГМС.

Понижение температуры в столице Сибири началось уже в понедельник, 15 мая. Во вторник, холодные воздушные массы будут все стремительнее проникать на территорию региона.

16 мая в ряде районов Новосибирской области ночью похолодает до -4. "Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, днем по северо-востоку местами небольшие дожди", — уточнили синоптики.

17 и 18 мая прогнозируются заморозки до — 5 градусов.

"17-18 мая на большей части территории Новосибирской области ожидаются заморозки до -1,-6 С", — предупредили специалисты Гидрометцентра об опасных и неблагоприятных метеоявлениях.

Стоит отметить, что в ледяной ловушке в середине мая оказалась не только Новосибирская область. Аналогичная погодная картина — заморозки до -6 -8 градусов, холодный ветер и дожди будут наблюдаться также в Томской, Кемеровской областях и Алтайском крае.