Классика музыкального театра в майской афише НОВАТа

Приглашаем посвятить майские вечера встрече с шедеврами оперной и балетной классики с участием российских звезд. Вас ждет прекрасная музыка, близкая каждому сердцу, история, наполненная сильными чувствами, яркие характеры и глубина эмоций.

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По-шекспировски мощный сюжет музыкально-исторической драмы «Царская невеста» основан на реальных событиях жестокой эпохи Ивана Грозного. Сжигающие душу страсти, яркие и неоднозначные персонажи, глубокие душевные драмы с необычайной силой выражены в трагической и одновременно светлой опере Римского-Корсакова. Партию Любаши исполнит звезда мировой оперы Ксения Дудникова.

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Великий Мариус Петипа создал балет «Баядерка» во времена увлечения русского общества индийской экзотикой. В своей редакции шедевра наш современник — хореограф Начо Дуато — сохранил в неприкосновенности сюжет, основанный на древнеиндийской легенде, и самые ценные фрагменты канонического текста Петипа, в том числе завораживающий мистический акт «Тени».

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Фантазии и превращения знаменитой сказки Петра Ершова оживают на сцене НОВАТа. В балете «Конек-Горбунок» русские мотивы пронизывают музыку и хореографию, костюмы и декорации очаровывают красками палехской росписи, а цифровые спецэффекты помогают поверить в чудеса и детям, и взрослым. Майские показы пройдут с участием звезд Михайловского театра Марата Шемиунова и Александра Омара.

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Самая возвышенная и поэтическая опера Петра Ильича Чайковского — «Иоланта». Философская сказка о всепобеждающей силе Веры и Любви с пленительной музыкой и роскошным сценическим оформлением переносит зрителей в романтическую атмосферу рыцарской эпохи. Майский спектакль участвует в популярной акции для учащейся молодежи «Студенческий день».

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Пластическое прочтение великого романа Виктора Гюго о любви и коварстве, презрении и сострадании представил классик хореографии XX века Ролан Пети. Высокий эмоциональный градус и визуальная выразительность балета «Собор Парижской Богоматери» достигаются благодаря музыке Мориса Жарра, костюмам Ива Сен-Лорана и декорациям Рене Аллио. В партии Эсмеральды на сцену НОВАТа выйдет прима-балерина Московского академического Музыкального театра имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко Ксения Шевцова.

Спектакли участвуют в программе «Пушкинская карта».

Приобрести билеты можно на официальном сайте novat.nsk, в мобильном приложении и в кассе театра.

До встречи в НОВАТе!