Сольный концерт Дениса Дорохова пройдёт в Новосибирске

Денис Дорохов был в составе множества команд, начиная от «42-го в списке» и заканчивая «Сборной Астрахани». Однако наибольшую популярность ему принесла «Сборная Камызякского края», где он выступал в разных образах. Но кто же Денис на самом деле? Ответ на этот вопрос он лично даст на новом сольном автобиографическом стендап-концерте под названием «В предлагаемых обстоятельствах».

Юмор артист из «Камызяков» с необычной внешностью отличается от шуток других комиков. У Дениса есть собственный «почерк», который сложно перепутать с чужим.

В стендап-индустрии он проработал более двадцати лет. Всё началось в 2002 году, когда Денис стал частью команды КВН при техникуме. После начал выступать в «Сборной Астрахани», которая и стала основой для знаменитой «Сборной Камызякского края».

После окончания университета, Денис пытался работать «по профессии» и даже таксовал по ночам. Но любовь к искусству юмора взяла верх: всё свободное время он тратил на стендап. Это и помогло «Камызякам» получить звание чемпионов в 2015 году — так карьера Дорохова взлетела до небес.

Денис Дорохов снимался в разных шоу на телеканале ТНТ. Самые известные проекты с его участием — «Однажды в России», «Бородач», «Зомбоящик» и «Игра».

Новый сольный стендап-концерт Дениса Дорохова «В предлагаемых обстоятельствах», написанный по сценарию его жизни, пройдет 20 мая в Доме учёных и 22 мая в ДК Железнодорожников. Не упустите возможность насладиться выступлением известного комика вживую. Билеты уже в продаже.

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