Здоровая пища на отдыхе и на работе. Советы по правильному питанию, если нет времени и условий

Каждый год перед сезоном отпусков вопрос здорового питания становится одним из главных. Все хотят вкусно поесть и иметь стройное красивое тело к лету. Люди начинают соблюдать строгие диеты с резким сокращением рациона, но потерянные килограммы возвращаются, когда человек перестаёт ограничивать себя в еде.

Компания «Скоро готово» совместно с диетологами и экспертами разработали готовое сбалансированное питание, которое можно просто открыть и разогреть. Теперь не нужно носить контейнеры с едой на работу или думать о вредных перекусах, ведь для полноценного обеда достаточно просто открыть пакет!

Баланс жиров, белков и углеводов – залог здоровья и долголетия!

Здоровое питание – это не всегда строгая диета и безвкусный рацион, как может показаться, а образ жизни, к которому нужно прийти осознанно.

Здоровье во многом зависит от привычек человека – любите ли вы перекусывать на ходу, запивая пищу сладким соком, или готовы часами стоять у плиты, чтобы получить сбалансированное питание. Диетологи определили, что для полноценного питания человеку нужны жиры, белки и углеводы. Свою дневную норму легко посчитать по специальномуонлайн-калькулятору. Если соблюдать их правильные пропорции в еде, не придётся соблюдать диеты для похудения.

«Скоро готово» разработали более 50 наименований блюд, которые состоят из качественных продуктов с учётом белков, жиров и углеводов. Например, «Плов с курицей и сухофруктами» или «Азу по-татарски» – идеальный способ получить сбалансированный ужин или обед. Блюда расфасованы по порциям для одного приёма пищи. В каждой – сбалансированный состав пищевой ценности по КБЖУ.

Количество каш и блюд с овощами настолько разнообразно, что каждый день недели можно выбирать новое сочетание вкусов. Если к ним добавить ещё и масло в умеренном количестве или готовые соусы производителя, то еда не покажется скучной. А потребность в белке можно восполнить готовым мясным супом или бульоном.

Для веганов и вегетарианцев

Для людей, которые соблюдают, например, веганство, вегетарианство или чувствительны к лактозе или глютену, подойдёт «Азу по-татарски с соевым мясом», каша «Семь злаков» с овощами, мультизлаковые каши без глютена или «7 злаков с бобовыми в соусе карри». Эти блюда содержат достаточное количество белков и углеводов, чтобы организм не страдал от ограничений в питании.

Также в ассортименте есть множество каш с альтернативным мясом и молоком, которые понравятся не только веганам, но и людям, употребляющим животную пищу.

Сладкое может быть полезными!

Сладкое – главный враг фигуры. Этот миф будет развеян, если фрукты добавить в овсяную или мультизлаковую кашу с кокосовым молоком. Польза овсянки и злаков давно известна, а с фруктами она становится источником полезности и вкуса.

На сайте «Скоро готово» есть подсказки, как превратить ту или иную кашу в деликатес.

Без клетчатки никуда!

Овощи, фрукты и злаки являются источником клетчатки, поэтому королём завтраков считается овсянка – в ней высокое количество сложных углеводов и клетчатки, что даёт энергию с утра и нормализует работу организма.

В овсяной крупе также содержится много растительного белка, витаминов и минералов, которые являются средствами профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. «Скоро готово» предлагает овсяные каши для здорового питания, а также каши пшеничную, злаковую, гречневую, цельнозерновую, перловую, рисовую. Их можно кушать в сочетании с овощами, мясом, грибами или другими сопутствующими продуктами.

Безопасно и удобно – всегда под рукой

Готовые каши, супы-пюре, бульоны и вторые блюда в реторт-пакетах сохраняют пользу готовых блюд, защищают их от воздействия воздуха, влаги и солнечных лучей.

В такой экологичной упаковке полезную еду можно хранить при температуре от 0 до +25 в течение 12 месяцев. Реторт-пакеты подчёркивают стремление производителей сделать пищу полезной и безопасной. Во всём мире это считается признаком качества продукции.

«Скоро готово»

Адрес: Новосибирск, ул. Кленовая, 2.

Сайт: gotovo.shop

8-913-790-06-00

8 (383) 240-82-24

На правах рекламы