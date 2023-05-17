Какие бесплатные вебинары МТС ждут новосибирских предпринимателей в мае

МТС продолжает цикл полезных вебинаров в помощь бизнесу — участие в онлайн-встречах бесплатное, необходима только регистрация. В мае новосибирские предприниматели могут посетить восемь вебинаров на актуальные темы. Эксперты расскажут про отечественные IT-сервисы — для онлайн-обучения и ЭДО, организации умной домофонии, онлайн-встреч и мероприятий, запуска рекламных кампаний с малым бюджетом, удаленного мониторинга объектов агропромышленного комплекса.

Как организовать умную домофонию в здании

Когда: 17 мая, вторник, 10:00 Мск.

Кому: строительным компаниям, домофонным компаниям и обслуживающим компаниям.

Эксперты расскажут:

· Как повысить инвестиционную привлекательность недвижимости с помощью цифровизации здания.

· Как автоматизировать цифровые системы: домофонию, контроль доступа, видеонаблюдение.

· Как снизить затраты на покупку оборудования, разработку и поддержку своего ПО.

· Как организовать коммуникацию с коллегами из разных регионов.

· О технических вариантах реализации домофонии без прокладки проводов в квартиры.

· Как работает интерактивное мобильное приложение для жильцов.

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Цифровизация HR: ЭДО и облачные технологии

Когда: 23 мая, 11:00 МСК.

Кому: ИТ-директорам, техническим директорам, HR-директорам и руководителям отделов.

Вы узнаете:

· Как компании могут автоматизировать кадровое делопроизводство с помощью системы Directum HR Pro в облаке #CloudMTS.

· Почему типовые задачи кадровых специалистов удобнее решать в системе Directum HR Pro.

· Как организовать прием на работу, управление командировками, отпусками и сервисными заявками без единого бумажного документа.

· Какие подписи нужны для задач ЭДО.

· Как оперативно развернуть систему Directum HR Pro в защищенном облаке #CloudMTS.

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МТС Маркетолог и Яндекс Реклама: простые инструменты продвижения

Когда: 23 мая, 12:00 МСК

Кому: предпринимателям и маркетологам.

Научим, как:

· Как запустить рекламную кампанию без больших бюджетов всего за пару кликов.

· Как в 2023 продвигать сайты, интернет-магазины, товары на маркетплейсе, а также страницы в социальных сетях.

· Какие бесплатные возможности для увеличения продаж появились недавно.

· Что такое таргетированный обзвон и чем он полезен для компаний.

· Как с помощью Big Data МТС найти аудиторию, которой будет интересно ваше предложение.

· Как продвигаться в интернете, если у вас ещё нет сайта.

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Как перенести обучение и адаптацию на отечественное ПО

Когда: 23 мая, 13.00 МСК.

Кому: HRD, руководителям и менеджерам по обучению, HR-специалистам.

Эксперты расскажут:

· О российской компании Webinar Group с экосистемой сервисов для онлайн-встреч, вебинаров, виртуальных мероприятий, совместной работы и смешанного обучения.

· Как проводить обучающие вебинары для сотрудников в несколько кликов.

· Как собирать до 5 000 слушателей и до 30 спикеров на одном онлайн-мероприятии.

· Как создавать онлайн-курсы и тренинги для сотрудников в удобном онлайн-формате.

· Как внедрять в онлайн-встречи любой контент — аудио, видео, изображения, презентации, интерактивные доски, SCORM-курсы.

· Как обеспечить безопасность данных: отечественное ПО, серверы в РФ, облачная или on-premise версии.

· Как сократить время на администрирование: API, технология единого входа (SSO) через рабочую почту, добавление сотрудников по ссылке, гибкое управление аккаунтами.

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Контроль объектов агропромышленного комплекса на основе технологий интернета вещей

Когда: 24 мая, 10:00 МСК.

Кому: главным инженерам, техническим руководителям и специалистам по системам удалённого управления, руководителям и инженерам тепличных хозяйств, животноводческих и птицеводческих хозяйств, директорам по ИТ и специалистам по автоматизации и цифровой трансформации

Вы узнаете:

· Как работает удалённый мониторинг температуры и влажности на объектах агропромышленного комплекса.

· Как эффективно вести технический учёт потребления воды и электричества на удалённых объектах.

· Как собирать и передавать данные с удалённых устройств в систему учёта предприятия.

· Как организовать технический мониторинг отдельного объекта и региональной группы объектов.

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Как внедрить отечественную платформу для онлайн-обучения и коммуникаций в вузах

Когда: 25 мая, 13:00 МСК.

Российская компания Webinar Group предлагает экосистему сервисов для онлайн-встреч, вебинаров смешанного обучения. Платформа делает коммуникацию со студентами и преподавателями быстрее, выгоднее и проще.

Кому: проректорам, руководителям учебных и методических отделов, руководителям отделов по информатизации

Мы поделимся инструментами, которые помогут:

· Сделать онлайн-обучение качественным и удобным — инструменты контроля присутствия и вовлеченности студентов, проверка знаний с помощью тестов и опросов, контроль списывания, интуитивно понятный интерфейс.

· Привлекать новых студентов и монетизировать знания — Дни открытых дверей с большим охватом. Платные программы повышения квалификации и заочные программы в онлайн-формате.

· Взаимодействовать дистанционно без потери качества — интеграция с системами дистанционного обучения (СДО) по API, удобное администрирование, автоматический сбор статистики.

· Экономить ресурсы на обучение и организацию мероприятий — проводить научные мероприятия с меньшими организационными издержками, создавать онлайн-курсы из записей вебинаров в несколько кликов.

· Обеспечить русскоязычную техподдержку 24/7 — операторы подключаются в течение 5 минут в чате мероприятия, по почте или телефону.

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Решение для объединения филиалов в безопасную сеть — Cloud SD-WAN.

Когда: 30 мая, 11:00 МСК

Кому: ИТ-директорам и техническим директорам, руководителям ИТ-отделов и сетевой инфраструктуры всех отраслей, руководителям проектов и менеджерам проектов в системных интеграторах и телеком-провайдерах

Вы узнаете:

· Как работает и какие задачи решает Cloud SD-WAN.

· Кому и когда будет полезен облачный сервис.

· Как #CloudMTS обеспечивает максимальную отказоустойчивость работы филиалов клиентов с Cloud SD-WAN.

· Как стать партнером #CloudMTS и продавать решение своим клиентам, получая гарантированный доход.

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Как развернуть в компании платформу Webinar для онлайн-встреч и мероприятий

Когда: 30 мая, 13:00 МСК

Кому: руководителям IT-департаментов, техническим и ИБ-директорам, ответственным за цифровую трансформацию

Поделимся инструментами, которые помогут:

· Не ограничивать коммуникацию - проводить совещания, мозговые штурмы, стратегические сессии и встречи на всю компанию из браузера или мобильного приложения для iOS и Android.

· Синхронизироваться с коллегами за пару секунд и приглашать до 100 человек на онлайн-встречи и до 5000 на массовые мероприятия в 2 клика.

· Русскоязычная техподдержка 24/7 - операторы подключаются в течение 5 минут в чате мероприятия, по почте или телефону.

· Обеспечить безопасность данных в облаке или коробке - отечественное ПО, серверы в РФ, облачная или on-premise версии.

· Интегрироваться с внешними сервисами - интерактивная доска Miro, Google Calendar и Chrome, Microsoft Outlook.

· Сократить время на администрирование - API, технология единого входа (SSO) через рабочую почту, добавление сотрудников по ссылке и гибкое управление аккаунтами.

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