Какие бесплатные вебинары МТС ждут новосибирских предпринимателей в мае

МТС продолжает цикл полезных вебинаров в помощь бизнесу — участие в онлайн-встречах бесплатное, необходима только регистрация. В мае новосибирские предприниматели могут посетить восемь вебинаров на актуальные темы. Эксперты расскажут про отечественные IT-сервисы — для онлайн-обучения и ЭДО, организации умной домофонии, онлайн-встреч и мероприятий, запуска рекламных кампаний с малым бюджетом, удаленного мониторинга объектов агропромышленного комплекса.
Как организовать умную домофонию в здании
Когда: 17 мая, вторник, 10:00 Мск.
Кому: строительным компаниям, домофонным компаниям и обслуживающим компаниям.
Эксперты расскажут:
· Как повысить инвестиционную привлекательность недвижимости с помощью цифровизации здания.
· Как автоматизировать цифровые системы: домофонию, контроль доступа, видеонаблюдение.
· Как снизить затраты на покупку оборудования, разработку и поддержку своего ПО.
· Как организовать коммуникацию с коллегами из разных регионов.
· О технических вариантах реализации домофонии без прокладки проводов в квартиры.
· Как работает интерактивное мобильное приложение для жильцов.
Цифровизация HR: ЭДО и облачные технологии
Когда: 23 мая, 11:00 МСК.
Кому: ИТ-директорам, техническим директорам, HR-директорам и руководителям отделов.
Вы узнаете:
· Как компании могут автоматизировать кадровое делопроизводство с помощью системы Directum HR Pro в облаке #CloudMTS.
· Почему типовые задачи кадровых специалистов удобнее решать в системе Directum HR Pro.
· Как организовать прием на работу, управление командировками, отпусками и сервисными заявками без единого бумажного документа.
· Какие подписи нужны для задач ЭДО.
· Как оперативно развернуть систему Directum HR Pro в защищенном облаке #CloudMTS.
МТС Маркетолог и Яндекс Реклама: простые инструменты продвижения
Когда: 23 мая, 12:00 МСК
Кому: предпринимателям и маркетологам.
Научим, как:
· Как запустить рекламную кампанию без больших бюджетов всего за пару кликов.
· Как в 2023 продвигать сайты, интернет-магазины, товары на маркетплейсе, а также страницы в социальных сетях.
· Какие бесплатные возможности для увеличения продаж появились недавно.
· Что такое таргетированный обзвон и чем он полезен для компаний.
· Как с помощью Big Data МТС найти аудиторию, которой будет интересно ваше предложение.
· Как продвигаться в интернете, если у вас ещё нет сайта.
Как перенести обучение и адаптацию на отечественное ПО
Когда: 23 мая, 13.00 МСК.
Кому: HRD, руководителям и менеджерам по обучению, HR-специалистам.
Эксперты расскажут:
· О российской компании Webinar Group с экосистемой сервисов для онлайн-встреч, вебинаров, виртуальных мероприятий, совместной работы и смешанного обучения.
· Как проводить обучающие вебинары для сотрудников в несколько кликов.
· Как собирать до 5 000 слушателей и до 30 спикеров на одном онлайн-мероприятии.
· Как создавать онлайн-курсы и тренинги для сотрудников в удобном онлайн-формате.
· Как внедрять в онлайн-встречи любой контент — аудио, видео, изображения, презентации, интерактивные доски, SCORM-курсы.
· Как обеспечить безопасность данных: отечественное ПО, серверы в РФ, облачная или on-premise версии.
· Как сократить время на администрирование: API, технология единого входа (SSO) через рабочую почту, добавление сотрудников по ссылке, гибкое управление аккаунтами.
Контроль объектов агропромышленного комплекса на основе технологий интернета вещей
Когда: 24 мая, 10:00 МСК.
Кому: главным инженерам, техническим руководителям и специалистам по системам удалённого управления, руководителям и инженерам тепличных хозяйств, животноводческих и птицеводческих хозяйств, директорам по ИТ и специалистам по автоматизации и цифровой трансформации
Вы узнаете:
· Как работает удалённый мониторинг температуры и влажности на объектах агропромышленного комплекса.
· Как эффективно вести технический учёт потребления воды и электричества на удалённых объектах.
· Как собирать и передавать данные с удалённых устройств в систему учёта предприятия.
· Как организовать технический мониторинг отдельного объекта и региональной группы объектов.
Как внедрить отечественную платформу для онлайн-обучения и коммуникаций в вузах
Когда: 25 мая, 13:00 МСК.
Российская компания Webinar Group предлагает экосистему сервисов для онлайн-встреч, вебинаров смешанного обучения. Платформа делает коммуникацию со студентами и преподавателями быстрее, выгоднее и проще.
Кому: проректорам, руководителям учебных и методических отделов, руководителям отделов по информатизации
Мы поделимся инструментами, которые помогут:
· Сделать онлайн-обучение качественным и удобным — инструменты контроля присутствия и вовлеченности студентов, проверка знаний с помощью тестов и опросов, контроль списывания, интуитивно понятный интерфейс.
· Привлекать новых студентов и монетизировать знания — Дни открытых дверей с большим охватом. Платные программы повышения квалификации и заочные программы в онлайн-формате.
· Взаимодействовать дистанционно без потери качества — интеграция с системами дистанционного обучения (СДО) по API, удобное администрирование, автоматический сбор статистики.
· Экономить ресурсы на обучение и организацию мероприятий — проводить научные мероприятия с меньшими организационными издержками, создавать онлайн-курсы из записей вебинаров в несколько кликов.
· Обеспечить русскоязычную техподдержку 24/7 — операторы подключаются в течение 5 минут в чате мероприятия, по почте или телефону.
Решение для объединения филиалов в безопасную сеть — Cloud SD-WAN.
Когда: 30 мая, 11:00 МСК
Кому: ИТ-директорам и техническим директорам, руководителям ИТ-отделов и сетевой инфраструктуры всех отраслей, руководителям проектов и менеджерам проектов в системных интеграторах и телеком-провайдерах
Вы узнаете:
· Как работает и какие задачи решает Cloud SD-WAN.
· Кому и когда будет полезен облачный сервис.
· Как #CloudMTS обеспечивает максимальную отказоустойчивость работы филиалов клиентов с Cloud SD-WAN.
· Как стать партнером #CloudMTS и продавать решение своим клиентам, получая гарантированный доход.
Как развернуть в компании платформу Webinar для онлайн-встреч и мероприятий
Когда: 30 мая, 13:00 МСК
Кому: руководителям IT-департаментов, техническим и ИБ-директорам, ответственным за цифровую трансформацию
Поделимся инструментами, которые помогут:
· Не ограничивать коммуникацию - проводить совещания, мозговые штурмы, стратегические сессии и встречи на всю компанию из браузера или мобильного приложения для iOS и Android.
· Синхронизироваться с коллегами за пару секунд и приглашать до 100 человек на онлайн-встречи и до 5000 на массовые мероприятия в 2 клика.
· Русскоязычная техподдержка 24/7 - операторы подключаются в течение 5 минут в чате мероприятия, по почте или телефону.
· Обеспечить безопасность данных в облаке или коробке - отечественное ПО, серверы в РФ, облачная или on-premise версии.
· Интегрироваться с внешними сервисами - интерактивная доска Miro, Google Calendar и Chrome, Microsoft Outlook.
· Сократить время на администрирование - API, технология единого входа (SSO) через рабочую почту, добавление сотрудников по ссылке и гибкое управление аккаунтами.