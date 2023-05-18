День пионерии 19 мая 2023: новые открытки и красивые поздравления для тех, кто носил красный галстук

В мае россияне отмечают ещё один праздник, уходящий корнями в Советской период Отечественной истории – День пионерии. Старшему поколению он дарит теплые воспоминания о детстве, а младшему – представление о жизни детей в рамках масштабной организации. Для тех, кому дороги моменты этого праздника портал «Сиб.фм» подготовил открытки и поздравления.
С праздником всех, кто сохранил в себе пионерский дух, помнит свое пионерское детство и не забывает о красном галстуке, как о символе юности и отваги. Идите вперёд, добивайтесь задуманного, побеждайте, помогайте ближнему и оставайтесь настоящими героями. Будьте примером борьбы и трудов!
Дробь барабанов, горны трубят,
Всех пионеров зовут на парад.
Красные галстуки мы одеваем,
День пионерии мы отмечаем.
Тимуры и нынче меж нами живут,
Мы им отдаём пионерский салют,
Мы дело продолжим героев-отцов,
Ведь клич пионера «Всегда будь готов!».
С Днём пионерии! Желаю быть сильным, смелым, сообразительным, добрым, отзывчивым и талантливым человеком, как настоящий пионер. Пусть яркими кострами горят надежды сердца, пусть хорошими делами и большими достижениями славится твоя жизнь! Желаю уверенности, сил, здоровья и юного оптимизма души.
Пионер, товарищ бравый,
Настал сегодня день твой славный!
В глазах твоих горят пусть звезды,
Звучит в душе пусть вечно «Зорька»,
Быть лучшим мы тебе желаем,
Пусть будет дух неубиваем,
Быть вечно молодым и шустрым,
Чтобы жилось тебе нескучно!
Поздравляю с Днём пионерии и хочу пожелать энтузиазма в добрых делах для наших ребят, весёлых вечеров в кругу у яркого костра, мужества и чести юных сердец, доброй памяти о временах ответственных ребят — бравых и старательных пионеров.
В честь пионеров сегодня парад.
Каждый повяжет галстук в наряд.
Поздравим товарищей пионеров
За великое честное бравое дело.
Пожелаем надежду и веру в себя,
Чтобы общее дело было не зря,
Трудиться на счастье и благо людей,
Быть еще лучше, добрей и смелей!
Поздравляю с Днём пионерии и желаю ярких костров успеха в жизни, а также смелости, самоотверженности, пионерской чести и порядочности в каждом деле. И пусть в нашем поколении снова появятся весёлые и бравые ребята в красных пилотках и с гениальными идеями, как сделать лучше этот мир.
Пионер — это легенда,
Образ юного мальчишки.
Он натуралист заядлый
И читает ночью книжки.
Это символ тех девчонок,
Молодых, ярких, красивых,
Что искали в своей жизни
Путей справедливых.
Пионеры — это сила
В лес походов, песен звуков,
Без планшетов и смартфонов,
Модных гаджетов, ноутбуков.
С Днём пионерии! Желаю честности, справедливости, целеустремлённости, оптимизма, дружбы, веселья и радости в жизни. Будь всегда готов к труду, развитию, приключениям, путешествиям, помощи близким и различным увлечениям. И пусть яркими пионерскими кострами горят надежды твоего сердца!
Мы были пионерами —
Страны нашей детьми.
Добрыми и смелыми,
К мечте мы общей шли.
Мы жили дружно, весело:
Колхоз, коммуна, строй.
За веру в жизнь хорошую
Стояли мы стеной.
Сегодня праздник памяти,
Всех пионеров день.
Пусть новый мир, как пламенем,
Зажжется — сгинет тень.
День пионерии — чудный праздник, который всё ещё никак не уйдёт в историю, пока живы те, кто когда-то назывался пионерами и помнят эти времена, уже кажущиеся приятной далёкой сказкой. Поздравляем тех, в ком сохранился пионерский дух, который никогда не покинет настоящего пионера при любых обстоятельствах. Вы достойно идёте своим жизненным путём и являетесь примером для своих детей.