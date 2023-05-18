Кино на кончиках пальцев. На экраны выходит драма «Балет» о закулисье большой сцены с участием новосибирских артистов

Па-да-де амбиций и талантов в сочетании фуэте судеб и антраша интриг, – так описал свои впечатления о картине один из продюсеров сериала Антон Володькин. Долгожданный проект, раскрывающий мир балета и его героев, будет доступен эксклюзивно подписчикам онлайн-кинотеатра Wink с 18 мая.

Восьмисерийная психологическая драма «Балет» – это совместный проект от «Студии Видеопрокат» Сергея Бондарчука и Алексея Киселёва, «НМГ Студии» и цифрового видеосервиса Wink. Режиссёром-постановщиком стал выпускник Школы кино и телевидения «Индустрия» Евгений Сангаджиев, снявший нашумевший «HAPPY END», а главные роли исполнили Алла Сигалова, Фёдор Бондарчук, Ирина Апексимова, Маруся Фомина. Одну из значимых ролей в фильме исполнил ведущий солист НОВАТа Артём Пугачёв – он сыграл главного героя в молодости. Также в сериале снялся артист кордебалета НОВАТа Диего Эрнесто Кальдерон Армьен.

Подготовка и производство сериала заняли четыре года, два из которых ушли только на съёмки. Создатели «Балета» смогли не только придумать захватывающую и интригующую историю, но и передать особую атмосферу и дух русского балета.

Итак, действие переносит нас на одну из главных балетных сцен столицы, на которую спустя почти 40 лет жизни заграницей возвращается её прима, а теперь хореограф с мировым именем Рута Майерс. Роль роковой дамы сыграла Алла Сигалова – хореограф, режиссёр, актриса и профессор, постановки которой проходят с большим успехом по всей Москве.

«Рута Майерс в нашей истории известный хореограф, и вместе с этим очень хрупкое и нежное существо, что не совсем сопоставимо с этой профессией, – рассказывает о своей героине Алла Михайловна. – Обычно хореограф может показать свою суть на репетициях, но в жизни и в театре это жёсткие и бескомпромиссные люди. Рута же вибрирует и не боится показывать свои вибрации, она не закована в какие-то латы, скрывающие её настоящую. И играть такую героиню было, безусловно, очень интересно.

Поставить оригинальный современный спектакль Руту приглашает новый директор Национального театра – Фёдор Бондарчук. Чтобы взяться за дело, героине нужно осмотреться, почувствовать атмосферу театра, узнать возможности артистов. Но ей сложно сосредоточиться на творчестве, потому что худрук культурного учреждения Пронин (Игорь Гордин) – её бывший возлюбленный. Но теперь у него своя семья: жена (Ирина Апексимова) – влиятельная персона в театре, сын (Пётр Райков) играет все главные партии, а дочь (Елизавета Янковская) занимается пиаром. Система работала как часы, пока не появилась Рута со своим видением и подходом к балету, отличными от принятых здесь правил.

Майерс вынуждена заново выстраивать отношения с бывшими друзьями и врагами, ставшими ключевыми фигурами в русском балете. Забытые чувства и старые обиды вспыхивают с новой силой. На кону большие деньги, амбиции, карьера. Рута пытается разобраться со своими внутренними сомнениями и держаться в стороне от театральных интриг. Но, несмотря на все усилия, оказывается в эпицентре страстей, далёких от искусства. Что возьмёт верх: круговая порука застоявшейся системы или смелый, новаторский подход? Развязка неясна до последнего момента, поэтому следить за захватывающим развитием событий очень интересно.

Для Артёма Пугачёва, исполнившего одну из самых значимых ролей в фильме – главного героя в молодости Андрея Пронина, участие в съëмках стало творческим испытанием и приключением одновременно.

«Для меня это был невероятный опыт, и я благодарен продюсерам и особенно режиссёру Евгению Сангаджиеву за уникальную возможность соприкоснуться с удивительным миром кино, заглянуть за кадр и увидеть, насколько это сложный процесс, требующий колоссального труда и самоотдачи от всех участников. Команда серила действительно сильно рисковала, приглашая на съёмки артистов балета, поскольку наше искусство – невербальное, и мы не обучены разговаривать в кадре или на сцене. Но благодаря поддержке съёмочной группы, все отлично справились со своими задачами, а на площадке царилапозитивная атмосфера творчества и единения. Уверен, что зритель по достоинствуоценит эту картину, повествующую о свободе, любви и силе духа творческого человека, абалет станет её главным украшением!», – рассказал он.

Прототипом Национального театра в сериале послужил Большой театр России, а сам проект перекликается с полноформатным творением Петра Тодоровского, представившего в 2016 году на главной сцене премьеру своего фильма «Большой». Поклонники нашумевшего сериала «Актрисы», снятого Фёдором Бондарчуком в творческом союзе с Паулиной Андреевой, уже отметили, что «Балет» сделан с глубоким знанием предмета, тонко, изящно и точно раскрывает многогранный мир классического и современного балета по обе стороны кулис.

«Балет» в первую очередь сериал о людях — ярких, гордых, смелых, талантливых и не очень, об их поступках, просчётах, конфликтах, подвигах и предательстве, – комментирует премьеру директор видеосервиса Wink и один из продюсеров сериала Антон Володькин. – Поэтому даже тем, кто не знает всех балетных тонкостей, будет интересно смотреть на па-де-де амбиций и талантов, невероятными фуэте судеб и антраша интриг. А тем, кто следит за русским балетом, будет любопытно увидеть в ролях цвет ведущих балетных театров страны. Мы рады предложить зрителям очаровательно красивый, но честный рассказ о балете и его подданных, с невероятными съёмками на настоящих сценах с участием лучших танцовщиков.

В сериале «Балет» зритель увидит семь постановок: часть из них специально созданы для проекта, а также представлена легендарная классика («Пахита», «Жизель», «Лебединое озеро»), снятая группой в Музыкальном театре имени К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко и Михайловском театре. В съёмках участвовали балетные труппы ведущих театров страны – театра «Балет Москва», Театра балета Бориса Эйфмана, а также солисты Большого театра, Новосибирского театра оперы и балета, Мариинского театра и Ансамбля «Берёзка».

Хореографом-постановщиком «Балета» стал лауреат премии «Золотая Маска» Владимир Варнава, исполнивший в ленте роль педагога. Совместно с режиссёром Сангаджиевым он разработал и главный спектакль в сериале:

«Важной и интересной задачей показалось мне создание хореографии для выдуманного персонажа хореографа Руты Майерс, – поделился он. – Постановка танцев от своего имени и от третьего лица – это принципиально разные позиции. Танец неразрывно связан с личными качествами и жизненным опытом постановщика. Довольно часто я говорил себе, что тот или иной приём характерен для меня, но не слишком соответствует психологическому портрету созданного нашей командой и прописанного в сценарии персонажа. Но, разумеется, это не должно было быть формально, так что мне приходилось учитывать и собственную творческую волю, и волю Руты Майерс. Сценарий видоизменялся в процессе работы, и персонаж хореографа лепился с нескольких сторон одновременно. Думаю, что хореографические ориентиры, выбранные и обозначенные мной для воображаемой коллеги, также повлияли на жизнь персонажа внутри кадра.

По инициативе автора идеи и одного из шоураннеров сериала Алексея Киселёва главный спектакль «Балета» вошёл в реальный репертуар театра имени Станиславского и Немировича-Данченко под названием «О природе». Это первый случай в истории российского кино, когда созданное специально для экрана художественное произведение стало частью настоящего театрального репертуара.

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