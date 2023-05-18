Новикомбанк и Торгово-промышленная палата Воронежской области подписали соглашение о партнерстве

Новикомбанк и ТПП Воронежской области в рамках сотрудничества будут формировать создание благоприятных условий для развития предпринимательства на территории Воронежской области.

В рамках деловой программы Воронежского промышленного форума Новикомбанк, Воронежское региональное отделение СоюзМаш России и Торгово-промышленная палата Воронежской области заключили трехстороннее соглашение, направленное на оказание информационной поддержки предприятиям промышленного комплекса по всем актуальным направлениям для расширения бизнеса.

Подписанное соглашение предусматривает взаимодействие сторон в целях развития институтов гражданского общества, поддержку малого и среднего бизнеса. Для популяризации и повышения эффективности развития субъектов МСП в Воронежской области планируется проведение тематических мероприятий, конференций и общественно-значимых акций. Мероприятия будут способствовать формированию культуры финансовой грамотности предпринимательского сообщества, работающего во всех сферах экономики региона