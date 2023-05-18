Представители Новикомбанка и Воронежского отделения СоюзМаш России провели рабочее совещание

17 мая состоялась рабочее совещание представителей Новикомбанка и Воронежского регионального отделения СоюзМаш России. Участники совещания обсудили достигнутые результаты и наметили основные задачи на ближайшее время.

Новикомбанк как опорный банк российской промышленности поддерживает все инициативы и проекты Союза машиностроителей России, который объединяет крупнейшие корпорации и компании высокотехнологичных отраслей экономики и представляет интересы около трех миллионов работников, занятых в различных сферах промышленности.

Среди ключевых направлений совместной деятельности сторон – поддержка кадров для машиностроительной отрасли. В частности, при поддержке Воронежского регионального отделения, которое курирует Председатель Правления Новикомбанка Елена Георгиева, регулярно проводятся значимые мероприятия по привлечению перспективных кадров в промышленность. Это и дни открытых дверей на предприятиях в рамках акции «Неделя без турникетов», совместного с высокотехнологичной видеостудией Школы юных корреспондентов Юнармии Конкурса «Я горжусь, что я...», награждение победителей инженерной олимпиады школьников «Звезда»; поддержка проведения спортивных мероприятий на территории области.

Активное участие в данной работе принимают профильные вузы Воронежа — Воронежский государственный технический университет, Воронежский государственный университет и Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова, входящие в состав Воронежского регионального отделения.

Также региональное отделение участвует в формировании делегации молодых специалистов промышленных предприятий и вузов Воронежской области для посещения Международного молодежного промышленного форума «Инженеры будущего», который ежегодно проходит в Туле. В 2022 году в рамках Форума Новикомбанк учредил собственную номинацию «Инженерный авангард». Специальный приз от Банка получил представитель Концерна «Созвездие», член Воронежского регионального отделения СоюзМаш России Дмитрий Кривцов.

Совещание прошло под руководством председателя Воронежского регионального отделения СоюзМаш России Анатолия Кузнецова. В нем приняли участие вице-президент, Директор Департамента развития бизнеса Игорь Куржиямский, вице-президент Новикомбанка Саид Аминов и руководитель Аппарата Воронежского регионального отделения СоюзМаш России Алексей Савоськин.

Участники совещания договорились наращивать портфель совместных проектов, направленных на формирование молодежной кадровой политики в области научно-инженерной сферы, благотворительные инициативы, а также вопросы популяризации инженерных и рабочих профессий.

Воронежское отделение ООО «СоюзМаш России» объединяет ряд крупнейших предприятий и университетов региона. Здесь собраны ведущие российские производители в таких областях, как радиоэлектроника, тяжелое машиностроение, приборостроение, самолетостроение, телекоммуникационные и информационные технологии. Председатель Правления Новикомбанка Елена Георгиева курирует отделение с 2018 года, участвуя в формировании благоприятной экономической, технологической и социальной среды для устойчивого промышленного роста в регионе.