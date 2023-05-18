Развивать свой бизнес в комфортной среде на платформе Monopoly.Online

В 2022 году грузоперевозчики и грузовладельцы столкнулись с разными проблемами — перестройкой маршрутов, сложностями с ремонтом техники, срывом сроков доставки. Но ситуация выровнялась.

Что на рынке в 2023 году?

Уже к концу 2022 года рынок логистики стабилизировался, даже получилось добиться положительной динамики. В 2023 году ситуация продолжает медленно улучшаться. Но у грузоперевозчиков все еще достаточно трудностей, среди которых сложности с обновлением и обслуживанием подвижного состава. Фуры, запчасти, расходные материалы сильно подорожали. В итоге некоторым грузоперевозчикам выгоднее стало «заморозить» парки, нежели возить грузы.

Нет гармонии в грузоперевозках

И вот теперь, когда спрос на перевозки восстановился, на рынке наблюдается дисбаланс, когда грузов стало больше, чем машин.

Казалось бы, чем дисбаланс глубже, тем выше ставки — и это хорошо. На самом деле, в перспективе — нет.

Для качественного развития отрасли важно соблюдать баланс и равные возможности для всех участников: и для грузовладельцев, и для грузоперевозчиков. Это принцип, на котором основывается работа платформы Monopoly.Online.

Баланс найдется в цифре

Monopoly.Online — это удобная площадка для взаимодействия грузоперевозчиков и грузовладельцев. На платформе много вариантов, и каждый участник рынка может получить быстрое решение задач в грузоперевозках. Здесь легко найти подходящую заявку на перевозку, запланировать придорожные сервисы по маршруту, выбрать обратный рейс, подобрать перевозчика даже на сложный маршрут.

Monopoly.Online — это возможность решить проблемы в логистике и грузовладельцу, и грузоперевозчику — быстро, потому что все сервисы собраны вместе.

Как платформа помогает грузоперевозчику

На платформе можно:

• Получать доступ к актуальным и проверенным грузам по всей России.

Ведь здесь более 2000 грузовладельцев размещает от 32000 актуальных заявок в месяц.

• Найти свой идеальный заказ — выбрать груз по нужному направлению, подходящей дате погрузки, типу прицепа.

• Брать заказ онлайн за несколько минут и не переживать о мошенниках.

Каждая заявка проверена службой безопасности платформы, поэтому сервис несет ответственность за оплату выполненных заказов.

• Не беспокоиться о том, что останешься с проблемой один на один.

На платформе работает круглосуточная служба поддержки, которая подскажет, как решить сложную ситуацию, например, на погрузке или выбраться на нужную дорогу. А для более серьезных случаев есть команда опытных юристов, которые обязательно помогут в сложной ситуации, окажут правовую поддержку.

• Не упускать интересные заказы. Для этого нужно подписаться на те направления, которые интересны перевозчику, и получать информацию о новом размещении в режиме реального времени.

• Не бояться кассовых разрывов и того, что бюджета на топливо не хватит. Достаточно подключить специальные опции и не ждать средств неделями, а получать оплату за выполненный заказ в течение пяти рабочих дней с даты предоставления документов по рейсу.

Например, с опцией «Топливо после погрузки» можно получать до 60% стоимости заявки сразу после загрузки ТС и тратить средства на оплату топлива и придорожных сервисов.

Как платформа помогает грузовладельцу

На платформе можно:

• Найти проверенного и надежного партнера.

Здесь зарегистрировано более 5000 активных перевозчиков, которые работают по всей России.

• Не переживать за сохранность своего груза. Ведь на Monopoly.Online не могут зарегистрироваться физические лица и нет посредников, выдающих себя за владельцев транспорта. Служба безопасности платформы проводит тщательную проверку, собирая информацию о компании, транспорте и водителях по многим параметрам. Поэтому на Monopoly.Online нет мошенников.

• Не ломать голову о том, какую поставить цену. Чтобы определить оптимальную стоимость перевозки груза, приходится приложить серьезное усилие — фактически провести исследование, чтобы тариф соответствовал рынку и был выгоден для всех участников перевозки.

А на платформе работает специальная опция «Рекомендованная стоимость», которая самостоятельно анализирует динамику рынка, оценивает параметры заявки — маршрут перевозки и условия, и формирует информацию о стоимости. С «Рекомендованной стоимостью» меньше заявок с ценой ниже рыночной, а значит, грузы вывозятся быстрее.

И это не все

Платформа помогает в решении и других важных проблем. Например, поиска качественного топлива по приемлемой цене.



Для пользователей Monopoly.Online доступны более 4000 сервисов: заправка на партнерских АЗС по выгодным ценам, техобслуживание, мойки, стоянки, гостиницы у проверенных поставщиков услуг.

В топливную сеть сервиса входят как федеральные, так и независимые АЗС, качество топлива на которых проверяет собственная служба контроля качества на ежемесячной основе. Если показатели ниже предусмотренных официальными стандартами, АЗС не появится в нашем сервисе.

Просто попробовать

Работать с платформой Monopoly.Online не только выгодно, но и удобно. Для того чтобы оставить заявку или взять груз в работу не требуется много времени — буквально несколько кликов, и алгоритм сам подскажет лучшую цену, а специальные инструменты помогут решить большой круг проблем: от кассовых разрывов до быстрого поиска заказчика или груза.



Но всегда лучше попробовать самому, чем верить на слово даже самым сильным аргументам. На Monopoly.Online есть возможность зайти на платформу в гостевом режиме и протестировать все самостоятельно. Для этого не нужно проходить сложную процедуру регистрации и идентификации.

Просто заходите и находите своего идеального партнера в грузоперевозках на Monopoly.Online.

Monopoly.Online — платформа для организации грузоперевозок. 0 +

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