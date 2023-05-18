Специалисты из Новосибирска создали рекламную кампанию с помощью искусственного интеллекта

Будущее наступило – котов создают с помощью искусственного интеллекта. Речь идет о новой рекламной кампании, разработанной с помощью нейросетей, от рекламного агентства «Реклама Онлайн». Компания активно практикует использование нейросетей в рабочих процессах и делится результатами.

В апреле с помощью Midjourney, нейросети, которая создает красочные и детальные изображения на основе текстового описания, «Реклама Онлайн» запустила рекламную кампанию для туристического агентства «Свобода Трэвел». Героем рекламной кампании стал кот-преступник, который остаётся дома, в то время как его домочадцы летят в отпуск. Рыжую мордашку провинившегося кота нарисовала нейросеть.

«На каждый вариант визуализации требовалась буквально минута времени. Для генерации изображения использовали команды по созданию и объединению картинок. Самое важное – правильно сформулировать запрос, дать «машине» грамотное ТЗ», – комментирует создание рекламной кампании координатор проекта Полина Кочеткова.

Рекламная кампания предполагала размещение рекламы в метро, на радио, на телевидении и на конструкциях наружной рекламы. Бурный отклик реклама с котом вызвала в соцсетях, подписчики размышляли, в чем же провинились эти лапы и хвост.

Полностью заменить человеческий труд нейросети пока не могут, завершающие штрихи на коте и верстку макетов выполняли дизайнеры. Тем не менее прорыв колоссальный, грамотная интеграция нейросетей в рабочие процессы позволяет оптимизировать потраченное на выполнение различных задач время в несколько раз.

«Реклама Онлайн» продолжает исследовать нейросети, включая ChatGPT и русскую разработку Kandinsky 2.1, для оптимизации работы своих дизайнеров, копирайтеров и креативщиков. Вы можете обратиться со своим запросом на рекламу в агентство «Реклама Онлайн», и специалисты разработают рекламные материалы, используя возможности нейросетей.

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