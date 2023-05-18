В Новосибирске бесплатно раздадут 300 килограммов шашлыка

Вкусный праздник под открытым небом пройдёт в комплексе Klubnika. Гостей мероприятия ждёт бесплатный шашлык, выступление известной группы, а также розыгрыш призов и фейерверк.

Необычное мероприятие состоится 27 мая в посёлке тayнхаусов Klubnika (пос. Октябрьский, ул. Весенняя, 40/1). Организаторы подготовили яркую программу для гостей фестиваля шашлыков «Мясо Ели!!!». Поэтому последняя суббота этого месяца – прекрасная дата, чтобы отдохнуть на природе вдали от городской суеты.

Специально для мероприятия замаринуют 300 килограммов мясо. Около 30 команд участников посоревнуются в жарке шашлыка за ценные призы. Кстати, главное блюдо пикника будут раздавать бесплатно. Кроме этого, гостей мероприятия ждёт выступление рок-группы «Рви Меха» и розыгрыш призов. В завершении мероприятия, в 21:00, прогремит праздничный фейерверк.

Программа мероприятия и схема проезда опубликована на сайте официальном сайте фестиваля шашлыков «Мясо Ели!!!» От площади Калинина и остановки ТЦ «Атлас» в микрорайоне Родники будет организован бесплатный трансфер, который отвезёт вас туда и обратно

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Организаторы мероприятия – компания МЕТР и медиахолдинг СибФМ Group!

Возрастное ограничение 18 +

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