На улице Добролюбова в Новосибирске обрушился пол.

В жилом доме на улице Добролюбова в Новосибирске произошло обрушение пола. Инцидент случился утром 18 мая в здании, построенном в 1935 году.

Согласно сообщению пресс-службы региональной прокуратуры, данный дом был признан аварийным еще в 2022 году, однако жильцы до сих пор не были переселены.

По материалам прокуратуры, прокурор города обязал мэрию принять активные меры по переселению жителей в жилье маневренного фонда.

На данный момент две семьи уже приняли решение о переселении, однако остальные жильцы ожидают своей очереди на переселение.

Напомним, ранее в Новосибирске мужчина выжил после падения с 8 этажа с зонтом в руках.