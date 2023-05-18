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вчера 23:46
общество проиcшествия

В Новосибирске обрушился пол в жилом доме

Фото: Прокуратура Новосибирской области

На улице Добролюбова в Новосибирске обрушился пол.

В жилом доме на улице Добролюбова в Новосибирске произошло обрушение пола. Инцидент случился утром 18 мая в здании, построенном в 1935 году.

Согласно сообщению пресс-службы региональной прокуратуры, данный дом был признан аварийным еще в 2022 году, однако жильцы до сих пор не были переселены.

По материалам прокуратуры, прокурор города обязал мэрию принять активные меры по переселению жителей в жилье маневренного фонда.

На данный момент две семьи уже приняли решение о переселении, однако остальные жильцы ожидают своей очереди на переселение.

Напомним, ранее в Новосибирске мужчина выжил после падения с 8 этажа с зонтом в руках.

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Александр Борисов
журналист

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