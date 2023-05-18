В сериале Wink Originals снялись артисты НОВАТа

Артисты НОВАТа приняли участие в съемках многосерийной психологической драмы «Балет», премьера которой состоялась 18 мая только на видеосервисе Wink («Ростелеком»). Кто именно стал героем сериала будет объявлено в рамках совместной акции провайдера и новосибирского театра оперы и балета.

Акция пройдет с 18 по 25 мая в телеграм-канале «НОВАТ опера | балет». Подписчики смогут принять участие в розыгрыше и выиграть подписку на тариф «Трансформер» онлайн-кинотеатра Wink.

Над сериалом «Балет» работали «Студия Видеопрокат» Сергея Бондарчука и Алексея Киселёва, «НМГ Студия» и видеосервис Wink. Режиссёром-постановщиком стал выпускник Школы кино и телевидения «Индустрия» Евгений Сангаджиев, снявший нашумевший HAPPY END.

Новый сериал претендует на статус самого масштабного произведения о балете в современной отечественной киносериальной индустрии. Путь от идеи до воплощения занял пять лет, сами съемки длились три года, в которые вместилась пандемия. Всего состоялось около 100 съемочных смен во все времена года. В пробах принимали участие больше 1 000 артистов. В съемках были задействованы балетные труппы ведущих коллективов страны — театра «Балет Москва», Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко, Михайловского театра, Театра балета Бориса Эйфмана, а также солисты Большого театра, Новосибирского театра оперы и балета, Мариинского театра и Ансамбль «Березка».

Директор видеосервиса Wink и один из продюсеров сериала Антон Володькин рассказывает: «Мы рады предложить зрителям Wink очаровательно красивый, но честный рассказ о балете и его подданных, с невероятными съемками на настоящих сценах с участием лучших танцовщиков. “Балет” — больше, чем сериал. Он уже вышел с экранов в реальную жизнь, поскольку созданные для съемок постановки стали реальным балетным спектаклем, который сегодня идет на сцене».

Сериал рассказывает о том, как советская прима-балерина, а ныне хореограф с мировым именем возвращается спустя почти 40 лет, чтобы поставить оригинальный современный спектакль на сцене главного балетного театра страны, куда ее пригласил новый директор, и где она встречает свою прошлую любовь.

Wink — это цифровая платформа впечатлений, которая объединяет все преимущества интерактивного телевидения и онлайн-кинотеатра. При оформлении подписки контент становится доступен на любом экране — домашнего телевизора, смартфона или планшета, ноутбука и компьютера. С помощью сервиса доступно управление просмотром: можно скачать фильм или сериал в приложении, чтобы смотреть его в оффлайн-режиме, например, по дороге на работу. Можно начать смотреть фильм на домашнем телевизоре, а продолжить на смартфоне — с сохранением позиции просмотра.