В Шерегеше стартовали продажи в жилом комплексе «ШОРИЯ-ГРАД»

Застройщик «ШОРИЯГРАД» объявил о начале продаж квартир в строящемся жилом комплексе в курортном Шерегеше, который уверенно входит в пятерку лучших горнолыжных курортов страны. У подножия гор, в окружении живописной природы, можно жить в квартирах, продуманных до мелочей.

Концепция для жизни

Микрорайон «ШОРИЯ-ГРАД» расположится в экологически чистом районе на участке в 7,9 га в окружении гор и хвойного леса. Проект предполагает строительство 19 домов разной этажности — от 6 до 16 этажей. Всего планируются к сдаче 1 750 квартир — около 85 тысяч квадратных метров.

Комплекс расположен вблизи горы Зеленая и предлагает своим жителям быстрый и комфортный доступ к горнолыжным трассам. Так же рядом с комплексом находится подъёмник, там же можно арендовать спортивный инвентарь и отправиться на склоны.

Все дома имеют продуманную концепцию для комфортной жизни и качественного отдыха. Между собой они будут связаны в единый ансамбль как по оформлению, так и по инфраструктуре: пешеходные дорожки, прогулочные аллеи, детские и спортивные площадки, зоны отдыха. Игровые площадки будут выполнены из высококачественных безопасных материалов, а спортивные зоны расположатся так, что тренироваться можно будет рядом с домом.

Для автомобилей предусмотрен удобный подземный паркинг, в который можно спуститься прямо из дома на лифте. Там же предусмотрены кладовые, в которых можно хранить сезонные вещи, спортивный инвентарь и прочую домашнюю утварь.

В отделке фасадов использованы цвета, максимально приближенные к окружающей природе — теплые оттенки серого, коричневого, глубокого зеленого и белого цветов. Единые входные группы всех 19 домов продолжают общий архитектурный стиль «ШОРИЯ-ГРАД»: природные цвета гармонично сочетаются с натуральными древесными оттенками. Микрорайон отлично впишется в окружающий ландшафт.

Отметим, что жилой комплекс расположится в районе Шерегеша с развитой социальной инфраструктурой. В шаговой доступности имеется два детских сада, школа, автобусная остановка, супермаркеты, кинотеатр, кафе и салоны красоты.

Полностью достроить жилой район «ШОРИЯ-ГРАД» планируется до 2027 года.

Комфорт внутри

Квартиры в комплексе «ШОРИЯ-ГРАД» относятся к комфорт-классу. На старте продаж имеется максимальное количество вариантов планировок на любой вкус и кошелек. Имеются здесь и квартиры-студии, и уютные однокомнатные, и двухкомнатные с отдельной кухней. Для больших семей с детьми можно подобрать трёхкомнатную или двухуровневую квартиру.

Планировка всех квартир продумана до мелочей, некоторые жилые помещения станут приятной неожиданностью для покупателей. Например, в продолжение концепции природного района в квартире может быть обустроен зимний сад. Не стоит забывать, что микрорайон расположен в окружении гор, поэтому панорамные окна — прекрасная возможность лицезреть всю красоту горного пейзажа.

Приятные бонусы

Квартиры в «ШОРИЯ-ГРАД» имеют статус жилой недвижимости, а именно он дает определенные преимущества. Так, на такую недвижимость после приобретения можно оформить налоговый вычет до 260 тысяч рублей, причем, подать на возврат могут оба супруга. Если квартира приобретается за счет заемных средств, можно вернуть еще и до 390 тысяч рублей процентов по ипотеке.

Второй плюс жилой недвижимости — возможность оформлять постоянную и временную регистрацию, а также прописать своих несовершеннолетних детей. Причём для совершения последних действий не требуется согласие всех собственников.

Третий неоспоримый плюс — квартиры можно приобрести в ипотеку, а при наличии материнского капитала, — внести его в счет первоначального взноса или погасить часть ипотечного кредита.

Четвертый плюс — возможность сдачи квартиры в аренду через управляющую компанию.

Вложение в развитие

А что же сам курорт? Он продолжает стремительное развитие. Прошедший горнолыжный сезон Шерегеш посетили более 2 млн туристов. В перспективе более амбициозные планы — выйти на уровень Красной Поляны или даже превзойти сочинский курорт.

К тому же, в ближайшей перспективе развитие курорта и для летнего отдыха. Не так давно были озвучены планы о строительстве пляжного комплекса с водоемом. Более того, полным ходом идет работа по возведению аэропорта, который сможет принимать самолеты со всей России. Воздушная гавань может появиться в Шерегеше ориентировочно в 2028 году.

Также управляющая компания «ШОРИЯ-ГРАД» возьмёт на себя управление вашей недвижимостью при сдаче квартиры в аренду. Владелец квартиры может получать выгоду от стабильного пассивного дохода при минимальных затратах времени и нервов.

Все подробности о микрорайоне «ШОРИЯ-ГРАД», наличии квартир и их бронировании можно узнать в центральном офисе продаж «СДС-Финанс»: Кемерово, ул. Весенняя, 5. Дополнительные офисы продаж: пр. Притомский, 13, ул. Химиков, 34, домофон 166.

Телефон: (3842) 67-22-02, сайт компании: www.sds-finance.ru.

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