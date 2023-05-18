Юмор без границ: Денис Дорохов представит сольную стендап-программу в Новосибирске

Два сольных концерта проведёт в Новосибирске бывший участник команды КВН «Сборная Камызякского края» Денис Дорохов. Они пройдут 20 и 22 мая. Билеты уже в продаже.

В 2002 году, будучи студентом техникума, Денис Дорохов впервые вышел на сцену. Его необычная внешность и талант комика были замечены. Во время учёбы в университете он присоединился к команде КВН «Сборная Астрахани», которая позже стала известной как «Камызяки».

После окончания учебы Денис нашёл обычную работу, но не отказывался от своей страсти к сцене. Он работал таксистом ночами, чтобы зарабатывать на жизнь, а днём посвящал себя КВНу. Такой упорный труд был вознагражден: в 2012 году «Камызяки» вошли в Высшую лигу КВН, а через три года стали чемпионами.

За время карьеры Денис Дорохов снимался в нескольких шоу на ТНТ и даже в фильмах, таких как «Бородач», «Зомбоящик» и индийской киноленте «Когда Гарри встретил Седжал». Он полностью отдаётся любимому делу, поэтому принял решение о создании собственной сольной программы.

Он написал сценарий, основываясь на своём жизненном и творческом пути. Так и родился концерт под красивым названием «В предлагаемых обстоятельствах». Именно с этой программой комик и приедет в Новосибирск.

Первый концерт пройдёт 20 мая в 19:00 в Доме учёных СО РАН, второй — 22 мая в 19:00 в ДК Железнодорожников. Билеты в продаже.

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