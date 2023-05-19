"Кадрит своих курочек": в Новосибирском зоопарке сняли на видео брачные игры павлина

Постоянный посетитель Новосибирского зоопарка Сергей Ильтяков снял забавное видео в вольере с павлином.

В Новосибирске фотограф Сергей Ильтяков запечатлел брачные игры павлина в зоопарке. Самец эффектно распустил радужный хвост, привлекая внимание особей противоположного пола.

"Кадрит своих курочек", — озаглавил видео автор.

Самки весьма сдержанно реагируют на красующегося павлина, и стараются держаться поодаль от ухажера с хвостом-веером.

Ранее в объектив фотографа Анны Новиковой попали брачные игры страусов.

Напомним, у самки красных вари в Новосибирском зоопарке родились два здоровых малыша, но она не стала кормить своих детенышей. Поэтому малышей вынуждены выкармливать искусственно.