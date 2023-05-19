Какое биоудобрение выбрать для здорового и богатого урожая

В Новосибирске создали органическое удобрение «Кольцовское», благодаря которому даже начинающий садовод может вырастить качественный и вкусный урожай.

Летом многие на даче выращивают зелень, овощи или фрукты, ведь так приятно кушать урожай, посаженный своими руками! Ничто не сравнится с днями, когда вместе с детьми работаешь в огороде, ухаживая за посадками. А вкус свежего огурца, сорванного прямо с грядки, греет душу холодной зимой!

Чтобы дачный сезон прошёл плодотворно, агрохолдинг птицефабрика «Октябрьская» создали удобрение «Кольцовское», которое содержит 12 микроэлементов в органической форме. Удобрение в виде сухой смеси используют для подготовки почвы к предпосадочному периоду и подкормки во время роста растений.

Преимущества органического удобрения «Кольцовское»

В современном мире тренд на экологичность является одним из главных. Его важная составляющая – органическое земледелие. Здоровое питание невозможно представить без экологичных и полезных фруктов и овощей.

Удобрение, которое производитель также использует на своей фабрике, уже стало популярным благодаря тому, что повышает урожайность на 50-70% и экологически безопасно.

Вкусным и полезным урожай делает экологичный состав биоудобрения, в нём нет патогенных бактерий и паразитов, семян сорных растений, солей тяжелых металлов и радионуклеидов.

Растение получает азотное, гумусное и мультиминеральное питание, компенсируется дефицит микро и макроэлементов, благодаря получаемому сбалансированному органическому питанию.

Биоудобрение содержит большое количество органического фосфора и калия, что укрепляет корневую систему растений.

Улучшается также структура почвы и состав грунта, повышается плодородие почв, а также образование гумуса.

Благодаря натуральному составу и производству по уникальной японской технологии ускоренной ферментации, удобрение «Кольцовское» уже завоевало доверие многих любителей и профессионалов в садоводстве.

Органическое удобрение «Кольцовское» можно купить по доступной цене в фирменных магазинах птицефабрики «Октябрьская», а также заказать на официальном сайте компании.

Для оптовых покупателей действуют индивидуальные предложения.

ЗАО Птицефабрика Ново-Барышевская

Новосибирская область, посёлок Кольцово, улица Садовая 33

norppz@oktpf.ru

Телефоны отдела продаж:

+7 (383) 293-72-78

+7 (913) 060-15-64

+7 (913) 370-12-76