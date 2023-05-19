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общество

Максютова могли уволить из новосибирского «Вектора» после анонимного письма

Скриншот: YouTube

В СМИ допустили вариант с доносом, который привёл к увольнению директора новосибирского «Вектора».

По информации информационно-аналитического агентства «Центр деловой жизни», директора научного центра вирусологии «Вектор» Рината Максютова уволили после появления анонимного письма, в котором содержались сведения о его сожительстве с одной из сотрудниц.

Согласно публикации, в письме говорится о том, что сожительница Максютова якобы не соответствует своей должности и оказывает влияние на работу научного центра.

Некогда занимавший должность генерального директора новосибирского центра отказался комментировать данную информацию.

Напомним, 18 мая в Новосибирске уволили главу научного центра «Вектор» Рината Максютова. Как сообщает издание «Известия» со ссылкой на адвоката Алексея Гавришева, после увольнения может последовать уголовное дело.

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Александр Борисов
журналист

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