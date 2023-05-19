Мэр Новосибирска Локоть потребовал отремонтировать лестницу у Речного вокзала до Дня города

Ранее в Новосибирске начали искать подрядчика для ремонта объекта.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть выступил с инициативой о ремонте лестницы у станции "Речной вокзал" до Дня города.

Заявление было сделано главой города на традиционной онлайн-встрече с представителями СМИ 19 мая. По словам мэра, причина задержки ремонтных работ была связана с неэффективной работой департамента транспорта.

Мэр поставил задачу решить эту проблему в ближайшие недели без "отговорок о подрядчиках".

Ранее стало известно, что в Новосибирске идет поиск организации, которая возьмется за ремонт аварийной лестницы, ведущей с улицы Восход к платформе Речной вокзал.