«Ночь музеев-2023» в Новосибирске: куда можно сходить и что посмотреть

Жителей и гостей Новосибирска 20 мая ждут, квесты, турниры, эксперименты, ярмарки, сеансы немого кино и ночные экскурсии и даже плавучая экскурсия.

«Ночь музеев» пройдет в Новосибирске в субботу, 20 мая. В этом году мероприятие будет приурочено 100-летию со дня рождения режиссёра Леонида Гайдая. Полную программу мероприятия «Ночи музеев-2023», в которой примут участие 42 новосибирских учреждения культуры и искусства не только, публикует Сиб. фм.

Новосибирский государственный краеведческий музей

Программа «Гайдаю 100 лет!»

Посетителей главного здания Краеведческого музея ждет насыщенная программа, главным событием которой станет открытие экспозиции «Режиссер Гайдай. Как он это делал?».

Здесь можно будет своими глазами увидеть весь процесс создания фильма, персонажей Гайдая, а также принять участие в квизе на знание биографии и творчества режиссера , который состоится в 20 часов и попасть на интерактивный спектакль «Гайдай!». Регистрация на квиз доступна по ссылке.

Стоимость: 400/200 руб.

Адрес: Красный проспект, 23.

Полная программа мероприятий музея и его филиалов здесь.

Музей «Городская усадьба Ново-Николаевска»

Горожанам предложат сыграть в напольные шахматы и уголки, вспомнить игры из любимых кинофильмов, а также познакомиться с бытом обывателей молодого Ново-Николаевска.

Стоимость 150/100 руб.

Адрес: Ленина, 23.

Музей природы

Для посетителей музея откроется палеонтологическая выставка «На дне древнего моря», во время которой каждый сможет выяснить, каким морским обитателем он мог бы быть в прошлой жизни и получить соответствующий паспорт. Также в музее пройдут экскурсии по основным залам экспозиции и викторина «Трилобит меняет профессию» к 100-летию со дня рождения Леонида Гайдая.

Стоимость 300/200 руб.

Адрес: Вокзальная магистраль, 11

Музей связи Сибири и музей Олимпийской славы

Здесь можно будет позвонить героям гайдаевских комедий и напечатать любимые цитаты из фильмов на старинной печатной мащинке. Также в этот день откроется выставка «От негатива к позитиву», посвященная 125-летию фотодела в Новосибирске.

В Музее Олимпийской славы вспомнят фильм «Спортлото-82» организуют участие в розыгрыше.

Стоимость 150/100 р.

Адрес: Ленина, 5.

Центр культуры и отдыха «Победа»

Здесь, по традиции, можно будет посмотреть фильмы Леонида Гайдая «Пес Барбос и необычный кросс», «Самогонщики» и «Бриллиантовая рука»: показы начнутся в 14 и 18 часов. В перерыве между сеансами, в 16 часов, все желающие смогут проверить свое знание фильмов великого режиссера на «Гайдай-диктанте». Регистрация на диктант доступна по ссылке.

Адрес: Ленина,7.

Музей Этнографии Детства

В музее приготовили интересную и разнообразную программу для детей от 0 до 8+ лет.

С 13 до 14 часов — «Страшные сказки в темноте, при свечах, с леденцами и чаем.

В 15.30 — познавательно-трогательные экскурсии «Про старинные игры и игрушки» и

«Как писали в старину». Ребята смогут будут писать на бересте и восковых дощечках, гусиными перьями и чернилами.

В 16.30 начнется интерактивный концерт для самых маленьких — «Фолк-малышник».

В 17 часов — познавательно-деятельная экскурсия «Царский леденец».

В 17. 30 музыкально-интерактивный спектакль «Сказка из сундука».

В 19 часов Сказки в темноте для взрослых при свечах, с чаем и леденцами и одновременно

познавательно-трогательная экскурсия «Про старинные игры и игрушки» для детей.

В 20 часов — Концерт застольных песен с застольем и «Вечерние посиделки» для детей.

В 21:15 «Фолк при свечах. Про любовь по-мужски». Концерт мужской аутентичной лирики, городских романсов , а также «Вечерний чай» и мастер-класс для детей.

Стоимость на разные мероприятия 200-400 руб. Билеты можно купить по ссылке.

Адрес: Чаплыгина, 36.

Институт археологии и этнографии

С 17 до 23.00 гости института смогут погрузиться в древнейшую историю Сибири и стать участниками научных дискуссий на лекциях, которые прочтут археологи и этнографы. Самые смелые смогут отправиться на квест по научным лабораториям института, но для этого нужно зарегистрировать свою команду, так как количество мест ограничено.

Для детей от 12 лет предусмотрен археологический практикум с изготовлением каменного оружия, написания послания на бересте и расшифровкой узоров на древней посуде.

Кроме того, гостей «Музейной ночи» здесь познакомят с тайнами реставрационного искусства и научат танцевать ритуальный народный бурятский танец Ёхор. Также можно будет увидеть выставку и сражения исторических реконструкторов, попробовать свои силы в средневековой кузнице и тире, изготовить стеклянные бусины или сшить походный кошелёк. Участие в мастер-классах по исторической реконструкции – по отдельному билету.

Завершит программу ночной показ спектакля «Хозяева гор» Театра «У мамонта», поставленного по алтайским народным легендам.

Стоимость билета — 300/100 руб.

Адрес: ул. Кутателадзе, 7/3

Телефон экскурсионного отдела для справок: +7 913 781 5493.

Музей Николая Рериха в Новосибирске

В 11.30, 13.30, 16.00 — экскурсии по выставочным залам музея «Творчество Николая и Святослава Рерихов».

В 15.00 - экскурсия по выставке «Шедевры древнерусской и старообрядческой иконы».

В 17. 30 — концерт вокальной музыки «Из окон XVIII века» в исполнении студентов Новосибирской государственной консерватории им. М.И. Глинки.

В 19.30 — показ фильма о Н.К. Рерихе «Голос Эпохи». Вход по музейному билету.

Стоимость билета: 300/150 руб.

Адрес: Коммунистическая, 38

Центр «Сибирь-Хоккайдо»

Здесь пройдет Фестиваль современной японской культуры. Гости мероприятия смогут лично познакомиться с ведущими косплеерами Сибири, поупражняться в традиционном искусстве каллиграфии, а также научиться японскому макияжу и нарисовать свой собственный комикс манга. А главным событием вечера станет онлайн-встреча и мастер-класс от мангака и дизайнера из Японии Томидзава Кирара.

В 14. 30 состоится торжественное открытие, косплей-дефиле от ведущих косплееров Сибири.

В 15.00 - онлайн-лекция от мангака Томидзава Кирара (с собой советуют прихватить твердый планшет с бумагой или скетчбук, простые карандаши, ластик, чёрную гелевую ручку).

С 16 до 19.00 будут работать тематические площадки:

- мастер-класс по рисованию манга (с собой — твердый планшет с бумагой или скетчбук, простые карандаши, ластик, чёрную гелевую ручку);

- Мастер-класс по каллиграфии;

- «Аллея мастеров»: ярмарка хэнд-мэйд товаров;

- Точки продажи японской еды и напитков;

- Встреча с ведущими косплеерами Сибири в формате Q&A;

- Мастер-класс по макияжу в стиле «Лолита» (с собой — светлый тон, тени разных оттенков, розовую и красную помаду , бесцветную или светлую пудру, тушь и накладные ресницы).

В 19.00 - Анимэ-Афтерпати

Косплей и фотосессии в традиционных японских комнатах Центра приветствуется!

Стоимость: 200 руб. (только безналичный расчёт по карте или QR-коду)

Адрес: Шевченко, 28/1.

Полная программа

Новосибирский государственный областной дом народного творчества

Здесь в 13.20 начнется экскурсия по старинному купеческому зданию, в котором располагается один из филиалов Дома народного творчества и хранятся лучшие образцы мастеров ремесленного искусства Сибири.

В 14 часов на встрече с посткроссерами гости мероприятия смогут подписать и отправить друзьям по всей стране открытки с изображением Новосибирской области на «Вышитой карте России».

Вход бесплатный.

Адрес: Каинская, 5.

Камерный зал Новосибирской филармонии

«Призраки филармонии, или Дом с привидениями»

С 20 до - 23 часов поклонников высокого искусства и искателей острых ощущений ждет особенная интерактивная программа.

Необычные персонажи будут ждать посетителей у входа, чтобы провести всех желающих через филармонические порталы в залы, подвалы и нейропространство одного из легендарных мест силы Новосибирска. Вас ждет увлекательная экскурсия-бродилка по одному из главных исторических зданий города – Дому Ленина: ожившие картины и статуи, почти осязаемые тени композиторов и музыкантов прошлого, локации «Предсказание», «Живая стена», «Легенды и мифы советской эпохи», тематические фотозоны, живая музыка с театрализованным сопровождением, световые инсталляции и мультимедийное шоу.

Стоимость от 500 руб.

Адрес: Красный пр., 32

Государственный концертный зал им. А.М. Каца

В 22.00 приглашает поклонников искусства провести время в компании детектива Артура Конан Дойла и почитать детективы при свечах.

Стоимость: 500 руб.

Адрес: Красный пр., 18/1

Музей смерти

С 17 до часа ночи: тематическая экскурсия «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ»; открытие выставки моды костюмов, аксессуаров и головных уборов «В городе воспоминаний»; дефиле «Шляпное знакомство»; новые интерактивные экспонаты, фотозоны, а также футкорт с блюдами на любой вкус; живая музыка, катание в карете, игротека, работа тату-салона, анцевальный флешмоб фокусы от иллюзиониста Михаила Хама. В завершении вечера – лазерное представление от шоу COBRA.

С 22 по 22.30 — розыгрыш призов по входным билетам. Главный приз — 80 000 рублей за минусом налога, в соответствии с законодательством РФ)

Стоимость билетов: 1000 руб., 500 руб. — школьники, студенты, пенсионеры, инвалиды, военные, ветераны, полиция, федеральные льготы при предъявлении документа; детям до 7 лет — вход свободный. Количество входных билетов ограничено!

Билеты можно приобрести онлайн и в кассе Музея.



Адрес: Военторговская, 4/16. Телефоны: 8(383)3630329, 89137123709.

Ночь музеев в ЦК19

В 15.00 – концерт «Образы музыки». Знаковые произведения Чайковского, Баха, Рахманинова, Оффенбаха, а также народные песни в исполнении студентов Новосибирской государственной консерватории.

Одновременно пройдет экскурсия-презентация выставки «Архивостроение».

В 16.00 обзорная экскурсия по выставке «Образ жизни». Путешествие по вехам творчества Андрея Курченко с погружением в авторский мир художника при помощи представленных объектов.

В 17.00 – лекция художника Андрея Курченко «Перформативные практики в сибирском искусстве 1990-х на примере группы «Космонавт».

В 18.00 – лекция художника Ивана Мазуренко «Взгляд изнутри Ивана Дыркина».

В 18.30 – перформативная программа Андрея Курченко «Помоги художнику сделать выставку». Коллективное упражнение по совместному выстраиванию экспозиции художником и всеми желающими в зале-лаборатории на выставке «Образ жизни».

В 19.00 – обзорная экскурсия по выставке «Архивостроение».

В 20.00 – кураторская экскурсия по выставке «Образ жизни».

В 20:30 – кураторская экскурсия по выставке «Архивостроение». Архивист и соавтор выставки Михаил Харитонов представит коллекцию материалов ЦК19, продемонстрирует избранные артефакты и расскажет о том, что осталось «за кадром» экспозиции.

На все события действует единый билет – 200-300 руб.

Адрес: Свердлова, 13.

Музей колокольного звона

20 мая Музей колокольного звона впервые примет участие во всероссийской акции «Музейная ночь». Здесь можно будет прикоснуться к старинным сибирским колоколам и сотворить звон с 19:00 до 22:00.

Стоимость — 200 руб.

Адрес: Большевистская, 229/1.

РЕТРО54

Здесь гостей «Музейной ночи» ждет грандиозная вечеринка в стиле 50-х «Стиляги в музее».

С 20 на 21 мая «Гараж Ретро54» будет работать с 20 до 03 часов.

В программе: саксофон; бесплатные экскурсии для всех желающих; концерт рокабилли-группы Lux Ducks; дефиле в стиле пин-ап; конкурс на лучший ретро-образ;

викторина по отечественной автоистории (главный приз – прокат автомобиля «ЗИМ»);

А также на протяжении всего мероприятия: мини-прокат автомобиля «ЗИМ», беспроигрышная лотерея, ретро-ярмарка и ретро-буфет!

Стоимость: 200-300 рублей.

Адрес: Инская, 53. Тел. 8 (383) 381-22-33.

Большой новосибирский планетарий

В 20.00 здесь начнется «КОСМОНОЧЬ В ПЛАНЕТАРИИ», в рамках которой можно будет послушать уличный концерт оркестра музыкальной школы «Виртуозы», посетить башни Фуко, шоу экспериментов «Земля – Космос» и обсерваторию, а также совершить лекцию-прогулку по звездному небу и просмотреть полнокупольный фильм на выбор: в 20.00 - «Туманности», в 20.30 — «От Земли до Вселенной», в час — «Черные дыры», в 21.30 — «Фантом Вселенной», в 22 часа — «Разноцветная Вселенная», в 22.30 - «Земля глазами Гагарина», в 23 часа — «Галактики».

Адрес: Ключ-Камышенское Плато, 1/1.

Цена билета: 550 рублей (приобретается на время конкретного фильма и включает общую программу с 20:00 до 00:00). Онлайн-покупка билетов.

Ночь музеев на Оби в Речфлоте

20 мая кораблики Речфлота отправятся в рейсы со специальными программами.

В 17.30 и 19.00 - «Ночь музеев. Город на Оби». Познавательная экскурсия с живописными речными пейзажами. Селфи с Бугринским красавцем-мостом. Длительность 1 час. Стоимость: 600 руб. — взрослый билет, 400 руб.- детский и льготный. Скидка 100 руб. при предъявлении билета из любого музея.

В 21.00 и 22.30 — «Мифы и легенды на Оби». Звездный дуэт гидов Музея Новосибирска харизматичные и эрудированные гиды Константин Голодяев и Евгений Антропов встретятся на одной палубе. Длительность — 1 час. Стоимость: 600 руб. — взрослый билет, 400 руб.- детский и льготный. Скидка 100 руб. при предъявлении билета из любого музея.

В 20.00 - «Огни Новосибирска». Экскурсия с гидом от @veterperemen.nsk и живым саксофоном. Длительность 2 часа.

В 23. 00 — « Ночь музеев. Романтика на Оби». Слушаем скрипичные этюды и узнаем самые трогательные лавстори. Аудиоэкскурсия от Музея Новосибирска.

Пристань речного вокзала, ул. Добролюбова, 2а. Предварительная запись по телефону 266-00-20, билеты можно приобрести через сайт Речфлота.

Музей на набережной

Программа «От первого моста до первой звезды»

С 18 до 21.00 - «За тысячи лет до гончарного круга». Научно-креативная лаборатория Елены Мельниковой в зале «Кривощеково» с мастер-классом по лепке из глины.

С 17 до 22.00 - «Посиделки по-бугрински». Самовар раздувает Антон Нелидов из Бугров.

С 17 до 18:30 — «Ново-Николаевск на колесах». Иммерсивная экскурсия.

С 18 до 23.00 — Арт-зал «Цветы ночи». Мастер-класс по созданию цветочных образов

С 17 до 21.00 — «Остановитесь, вы прекрасны!». Модная локация с мастерами красоты и фотографии

С 18 до 19.00 - «Гусельный двор: божьи странники и скоморохи». Концерт-история участника ансамбля ранней музыки «Insula Magica» Сергея Адаменко.

С 19 до 19:30 - Вечерний променад по набережной

С 19 до 20.00 - «Дары недр, или Очень полезные ископаемые». Лекция сотрудника Института геологии и минералогии им. В.С. Соболева СО РАН Анны Смоляковой.

С 20 до 21.00- «Знаменное пение сибирских старообрядцев». Лекция руководителя Музея истории старообрядчества Сибири Александра Николаевича Емельянова

С 21 до 22.00 - «Сибирскими буквами». Литературный джем от проекта «Сибирь на страницах».

С 22 до 23.00 - Акустический музейник Елены Мельниковой.

С 23 до 23:45 «Три истории». Марафон экскурсий «Призраки Кабинета Его Величества».

Весь вечер в Музее на набережной будет работать выставка-продажа новых книг о Новосибирске.

Абонемент на посещение всех филиалов Музея Новосибирска — 400 руб, один музей — 150 руб., дети до 7 лет — бесплатно.

Адрес: Обская, 4.

Мемориальная галерея

«Галерея историй»

Сибирская мемориальная картинная галерея наполнится историями... это истории для детей и взрослых, написанные кистью художника, рассказанные экскурсоводами, показанные актерами, воссозданные реконструкторами. Истории в приключениях и мастер-классах, играх и загадках. Программа будет работать — с 17.00 до 21.00.

Адрес: Красный проспект, 16.

Музей Дзержинского района «На Каменском тракте»

Программа «От избы до небоскреба»

18 до -22.30 — традиционный квест по истории и архитектуре Дзержинского района: «Где эта улица, где этот дом?», ребусы, загадки.

19 - 20.00 - бои воинов эпохи викингов от клуба исторической реконструкции «Серебряный Лев».

21. 30 - 22.00 - история о прототипе Воланда и выдающимся ученом Бартини, который жил неподалёку от музея.

22.30 — 23.00 - «Угадай мелодию».

А также каждый час «Блицтурнир» для интеллектуалов, интерактив для детей, мастер-класс «Бумажные солдатики».

Каждый посетитель получит значок «Люблю Дзержинку», сделанный своими руками.

Адрес: Музей Дзержинского района «На Каменском тракте», пр. Дзержинского, 1а

Музей Железнодорожного района

Программа «Базар-Вокзал»



18.00 -00.00 — ярмарка Нужных безделушек.

С 19.00 и весь вечер — Невероятные возможности человеческого тела! Хождение босиком по острым гвоздям;

19:30 — 21.00 - фехтование на рапирах и интерактивная лекция о истории холодного оружия от меча до шпаги от несравненного Вадима Зевлевера.

20.00 — 22.00 — выступление ВИА «Изылы». 20.00 — 21.00 — пешеходная экскурсия по Привокзальному околотку с Ольгой Добрыниной. 20:20 — 21.00 - интерактивная лекция «Русские в Африке» от Алексея Авдеева. С 22 до 22:30 - аукцион артефактов.

С 22:30 — до полуночи — криминальные истории города НН.

Адрес: Вокзальная магистраль, 3.

Музей «Заельцовка»

Программа «Полёты во сне и наяву»

На площадке конференц-зала:

- 18 — 19.00 — концертная программа в исполнении педагогов музыкального отделения Детской школы искусств № 30.

- 19 - 20.00 — концертная программа от студии вокала «Шесть Восьмых».

- 20 - 21 час — поэтический спектакль «Апостериори» театральной студии «История».

- 21. 00 — 21.40; 22.00 – 22.40; 23.00 — 23.40 «Полёты во сне и наяву» – уникальная фотовидеопрограмма из короткометражных фильмов, снятых лётчиками аэропорта «Северный» в 1970-е годы о своей работе, и демонстрация виртуального фотоальбома заграничных командировок по аэрофотосъёмке.

На площадке музейных залов:

- 18.00 - 19.00 — аквагрим для детей;

- до 20.00 - интерактивная программа для детей от Новосибирского областного кукольного театра, а также настольные игры; мастер-класс по русской каллиграфии от преподавателей и студентов НГПУ ; мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству от руководителя творческой студии «Заельцовка» Натальи Михайловой;

мастер-класс от специалистов центра «Содружество»;

- 20.00 — 21.00; 21.00 — 22.00 викторина к 130-летию Новосибирска от ЦГБ им. К. Маркса (10+).

- 19.00 -19.15; 20.00 — 20.15; 21.00 — 21.15 - познавательная игра «Копилка красоты» о самых известных традиционных российских народных промыслах;

- 18.45 - 19.00, 19.45 — 20.00, 20.45 — 21.00 — мини-квест для детей по музейным залам «Собрать загадочное слово».

На уличной площадке:

-18.00 – 21.00 — демонстрация авиамоделей Авиационного центра им. А.И. Покрышкина;

-18.00 — 21.00 — Центр реабилитации диких животных со своими питомцами (0+);

- 18.00 – 21.00 - «Авто-кофе-кафе» в необычном автомобиле;

- 19:00 — 21.00 — танцевальный мастер-класс от творческого коллектива ДК «Прогресс».

Адрес: Красный проспект, 179

Музей Калининского района «На Богданке»

Программа «Большая перемена»

На площадке музея:

- 18.00 — 00.00 - ностальгическое путешествие в советское школьное детство;

-18:00 — 20.00 — викторина по истории советской школы, мастер-класс по изготовлению авторской книжной закладки от библиотеки им. Д.С. Лихачева;

-18.30 - 19.00 - кукольное представление «Театр перчаток» от Кинематографического отделения «Старая мельница» МБУДО ДШИ «Весна», актерская мастерская «Силуэт»;

-18.30 — 20.00 - музыкальные номера и обучающий мастер-класс от ДДК им. Д.Н. Пичугина;

- 20.00 - 21.00 - мастер-класс по русской каллиграфии от преподавателей и студентов НГПУ;

- 18.00 — 22.00 — интерактивная игра «Советские задачки».

- 18.00 — 21.00 — площадка «Вкус нашего детства» — угощения как из школьной столовой от «Новосибирского лицея питания» (ПЛ № 66). В завершении программы, в 22 и 23. 00 — ночной квест «Тайны советской школы».

Программа на уличной площадке:

18.00 — 22.00 — чай на травах из самовара на шишках от Славянского Дома-Бани «Жыхарка»;

-18.00 -18.30 – танцевальный флешмоб от студии творчества «Да!» и ансамбля эстрадного танца «Эверест»;

- 18.00 - 22.00 - музыкальное сопровождение от Клуба «Романтика»;

- 18.00-21.00 — интерактивная программа от ДМЦ «Каравелла» им. А. Москаленко: такелажное дело, флажный семафор, сборка-разборка автомата Калашникова;

- 18.00 — 21.00 — мастер-класс по подвижным играм советских школьников от Культурного кластера «Кислород»;

- 18.00 — 20.00 — интерактивная программа (творческие и танцевальные мастер-классы) от Немецкого клуба Hey, Leute.

Адрес: ул. Б. Хмельницкого, 32

Музей Контора инженера Г.М. Будагова

Программа «Контора на продажу»:

- 18.00 — 00.00 - шумная ярмарка Ново-Николаевска;

- 18.00 - 22.00 - интерактивная программа «Чемодан мистера Фрея» по обучению навыкам шифрования нелегальной литературы и организации экспроприации;

- 18.30, 19.30, 20.30, 21.30 - аукцион «Контора на продажу»: хозяева усадьбы, распродающие имущества, в связи с переездом расскажут о жизни города начала XX века, покажут милые их сердцу безделицы и проведут настоящий аукцион, как в лучших домах.

- 22.30 — 23.30 — «Криминальная» экскурсия от Игоря Костылева по местам, где в начале ХХ века происходили тёмные дела, о которых не всегда писали в газетах.

Абонемент на посещение всех филиалов Музея Новосибирска — 400 р., один музей — 150 р., дети до 7 лет бесплатно.

Адрес: ул. Большевистская, 7.

Музей Первомайского района

Программа «А что это вы здесь делаете?»

- 18.00 — 23.00 — фотозоны «Домик путевого обходчика» и «Всегда готов!»;

- 18:00 — 19:00 - мастер-классы по изготовлению декоративных резинок для волос и фигурок из надувных шаров;

- 19.00 - 20.00 — концертная программа «Марафон талантов»;

- 20.00 - 21.00 — серия мастер-классов «Делаем вместе»: изготовление открыток в технике скрапбукинг; «Цветопревращение»;

- 21.00-21.30 — «Шоколадное волшебство» – рисуем шоколадом;

- 21.30-22.00 — «Воздушный пластилин» — уроки скульптурной лепки;

- 21.50 — 23.00 — уличная интерактивная программа «Синий час: в поисках Венеры».

Адрес: ул. Первомайская, 148.

Музей Советского района «Чёмы»

Программа «АРТ-балаган – мир детства»

18.00 — 22.00 - потешный квест по экспозициям музея.

22.00 — 23.00 - показ фильма «Добро пожаловать или посторонним вход воспрещен».

Адрес: ул. Новоморская, 12а.

«Парк чудес Галилео»

В мире удивительных механизмов и иллюзий гид раскроет секреты превращения из великана в лилипута, отделения головы от тела и игры на необычных музыкальных инструментах. Мини экскурсии будут проходить по выставочной части «Парка чудес Галилео» каждые 30 минут, с 19.15 до 20.45.

С 19.30 до 21.00 в лаборатории чудес «профессор» будет управлять молниями.

Стоимость: Парк + Лаборатория — 600 руб., только Парк — 400р.

Адрес: Добролюбова, 16а.

«Россия – моя история»

Мультимедийная программа «Территория знаний»- большой интеллектуальный квест.

Дополнительная информация по тел. 349-39-29

Стоимость – 200-400 руб.

Адрес: Василия Старощука, 24

«Новосибирский зоопарк»

Увлекательное путешествие по ночному зоопарку, показательные кормления и красочная световая программа.

Начало в 22.00, сбор у главного фонтана зоопарка.

Билеты можно приобрести только в кассах зоопарка! Количество билетов ограничено!

Стоимость: 200-500 руб.

Адрес: Тимирязева, 71/1.

Парк музеев «Галерея времени»

21. 30 - Шоу барабанщиков.



22.00 — Научные опыты.

22.30 — Файер-шоу.

23.00 — Научные опыты.

22.50 — Файер-шоу.

00.20 — Взрыв шариков.

21.00 – 01.00 — Квест.

Стоимость — 900 руб., дети до 4 лет включительно — бесплатно.

Адрес: 1-е Мочищенское шоссе, 1/1.

Новосибирский художественный музей

Программа «PRO МУЗЕЙ», посвященная 65-летию со дня основания Новосибирского государственного художественного музея.

Мастер-классы, конкурсы, викторины, экскурсии, живая музыка, арт-медитация и многое другое.

Акция «Ночь музеев» в НГХМ продлится с 18.00 до 2.00. Будет действовать единый билет, который включает в себя посещение всех выставок и мероприятий.

Полная программа с указанием всех мероприятий, временем и местом проведения.

Стоимость: 500 р.

Адрес: Красный проспект, 5

Театр «Глобус»

Ночной стрим «Глобус: в поисках секретного элемента»

20 мая в 22.00 театр запустит прямой эфир в группе ВКонтакте.

Арт-баржа «Кубрик»

Планетарий с эффектным полнокупольным шоу «Свет».

20.00 – 20.11 — «Свет»+ «Бундишванские горки»(Американские горки) — 400руб.

20.20 – 20.50 «Свет» + «Наша живая звезда» -

500 руб.

21.00 – 21.19 «Свет» + «Удивительное Солнце» — 400 руб.

21.30 – 21.20 «Свет» + «Астралис»- 500 руб.

21.30 – 22.00 «Свет» + «Давным-давно, после Большого Взрыва» —

500 руб.

22.10 –22.23 «Свет» + «Метро» —

400 руб.