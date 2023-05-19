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общество
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Сбер поможет «Сибагро» трансформировать бизнес с помощью IT-технологий

Фото: sibagrogroup.ru

«Сибагро» и Сбер заключили соглашение о сотрудничестве. Его цель – цифровизация и внедрение современных IT-сервисов и продуктов в работу компании для повышения ее эффективности.

Сбер поможет трансформировать производственные, финансовые, маркетинговые и HR-процессы, для этого составлена карта цифровизации. Некоторые инициативы сотрудников уже реализованы. Так, в HR-подразделении внедрен робот-рекрутер, автоматизируется работа бухгалтерии и юридической службы компании.

— Мы уже прошли серьезный путь к цифровой трансформации холдинга. Он начался с обучения в СберУниверситете, в котором участвовало более 400 сотрудников «Сибагро». Следующий шаг — определить, какая система на каком участке работы, в какой сфере может дать существенный результат. При этом важно помнить: применение цифровых технологий — не самоцель, не процесс ради процесса, а часть проекта по интенсивному развитию компании, — говорит генеральный директор «Сибагро» Сергей Ильиных.

В планах партнерского сотрудничества – масштабирование проектов по применению искусственного интеллекта и видеоаналитики в животноводстве, а также разработка мобильного приложения B2B и B2C для заказа продукции в один клик.

Свою роль мы видим в том, чтобы быть драйверами успеха для наших клиентов, то есть обеспечивать предпринимателей не только выгодными финансовыми продуктами, но и комплексной экспертизой по всем вопросам развития бизнеса, — отмечает заместитель Председателя Правления Сбербанка Анатолий Попов.

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Диана Джафарова
журналист

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