В Новосибирске водитель маршрутки №30а выехал на встречную полосу

Очевидцы заметили нарушение ПДД со стороны водителя маршрутки в Новосибирске.

В Новосибирске водитель маршрутки №30а нарушил правила дорожного движения, выехав на встречную полосу, что стало объектом внимания очевидцев.

Инцидент произошел на Фабричной улице в пятницу днем, 19 мая. По словам свидетелей, водитель общественного транспорта обогнал поток автомобилей, нарушив двойную сплошную линию разметки, а затем попытался вернуться в свой ряд.

«Когда он понял, что водители не желают его пропускать, тот психанул и поехал дальше по встречному движению», — отметил автор публикации.

В момент происшествия в салоне маршрутки находились пассажиры.

Напомним, ранее в Новосибирске столкнулись фура, трамвай и легковая машина.