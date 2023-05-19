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вчера 23:47
общество

В Новосибирске водитель маршрутки №30а выехал на встречную полосу

Фото: АСТ-54

Очевидцы заметили нарушение ПДД со стороны водителя маршрутки в Новосибирске.

В Новосибирске водитель маршрутки №30а нарушил правила дорожного движения, выехав на встречную полосу, что стало объектом внимания очевидцев.

Инцидент произошел на Фабричной улице в пятницу днем, 19 мая. По словам свидетелей, водитель общественного транспорта обогнал поток автомобилей, нарушив двойную сплошную линию разметки, а затем попытался вернуться в свой ряд.

«Когда он понял, что водители не желают его пропускать, тот психанул и поехал дальше по встречному движению», — отметил автор публикации.

В момент происшествия в салоне маршрутки находились пассажиры.

Напомним, ранее в Новосибирске столкнулись фура, трамвай и легковая машина.

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Александр Борисов
журналист

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