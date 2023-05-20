В Новосибирске волонтеры спасли замерзающую на трассе одноглазую сову

Волонтеры из Новосибирска спасли раненую сову, которая едва не замерзла в сугробе.

Волонтеры новосибирского Центра реабилитации диких животных рассказали историю спасения совы, которая едва не погибла в сугробе у трассы.

Сидящую в овраге крупную птицу заметил мужчина, проезжавший по трассе в районе области. Он сообщил об увиденном в центр, предположив, что сова просто остановилась на "перекус". Однако спустя несколько дней сибиряк застал бедолагу в том же месте — птица явно застряла и медленно погибала в снегу.

Требовалась срочная эвакуация. Специалисты центра сумели найти добровольца на месте. Отважная девушка, проваливаясь в снег по пояс, добралась до птицы. Оказывается, спасительница увлекается фотографией и любит снимать птиц.

"Бородатая неясыть и вправду оказалась весьма огромна и не менее травмирована", — резюмировали в центре после осмотра совы.



У птицы диагностировали сложный перелом плеча, множество паразитов, травму глаза и пневмонию.

За несколько месяцев лечения пневмонию и паразитов удалось победить. А вот нерабочее плечо и глаз, увы, обеспечили птице инвалидность.

"Сейчас спасенная сова чувствует себя намного лучше, поэтому волонтеры решили передать ее в один из дружественных Центров Реабилитации, где у неё будут приятные соседи, а то и вторая половинка", — сообщили в Центре.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске сотрудники Центра реабилитации животных выхаживают детеныша белки-телеутки. У малыша обезвоживание, интоксикация и экзопаразиты.