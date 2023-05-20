В Новосибирском зоопарке показали птенца редкого белоплечего орлана

Птенец краснокнижного белоплечего орлана появился на свет в Новосибирском зоопарке.

Новосибирский зоопарк опубликовал фото птенца редкого белоплечего орлана, который появился на свет в апреле 2023 года. Малыш еще не покидает гнездо, поэтому кадры были сделаны, когда любопытный орлан решил выглянуть наружу.

Как сообщили в зоопарке, орланы редко размножаются в неволе. Несмотря на то, что первые представители данного вида содержатся в Новосибирске в 1975 году, птенец появился на свет только в 2002-м.

Сейчас основную заботу о птенце взял на себя самец. Он приносит ему рыбу и мясо. Хотя кладку самка высиживала самостоятельно, она же кормила малыша в первые дни жизни.

Как пояснила заведующая отделом орнитологии Новосибирского зоопарка Елена Мелешко, такое перераспределение обязанностей нетипично для орланов. Но в данной семье сложилось именно так.

Напомним, ранее в Новосибирском зоопарке сняли на видео брачные игры павлина.