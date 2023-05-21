Семейный фестиваль «Пикник-fest» стартовал 21 мая в Заельцовском парке

Организаторы «Пикник-fest» подготовили множество развлечений для детей и взрослых. Сегодня, 21 мая, посетители Заельцовского парка в Новосибирске погрузятся в яркую атмосферу праздника и получат возможность потанцевать под любимую музыку.
Заглавной темой праздника станет кулинарный баттл — Grill Champ, в котором сразятся три команды. Они продемонстрируют свои умения в жарке сочного мяса, а все участники фестиваля смогут попробовать приготовленный шашлык и оценить старания каждой из команд.
Отдать свой голос за победителя можно по ССЫЛКЕ.
Ведущими праздника станут шоумен Сева Мокин и голос новосибирского радио — Иван Козырев. Хедлайнерами фестиваля стали кавер-группы «Выходной Band» и RepeatMe. Новосибирские музыканты исполнят популярные песни российской эстрады и подарят гостям праздника зажигательное настроение.
Участников мероприятия ждут необычные конкурсы, один из победителей которых уйдёт с пикника с «золотым запасом» круп от генерального партнера — ООО «Первая Крупяная Компания», торговая марка «Пассим».
Зарядится энергией и настроением поможет зарядка от нашего семейного партнёра — развлекательного центра «Весёлый остров», который так же подготовил много приятных призов для гостей.
Автомобильный партнёр «Эксперт-авто НСК», официальный дилер Омода, представит бренд-зону с новинкой из Поднебесной
Также партнёрами мероприятия стали:
· Сеть автошкол «Автостатус».
· Компания Мартин-Байкал. Семечки от Мартина.
· Компания «Аскизские колбасы».
· Компания «Чистая планета».
· Сеть магазинов обуви и аксессуаров «Если обувь, то КАРИ»!
· МФК «Сан Сити».
· ООО «Логовская Сыроварня».
· ООО «Вафлэнд».
· Доступная кофейня «Подорожник».
· Кондитерская Wiener Wald.
· ООО «Автолидер».
· ООО «Ресурс», ТВК Красный Мамонт.
· ООО «Купинское мороженое»
· Центр Океанографии и морской биологии «Дельфиния».
· ЗАО Шоколадная фабрика «Новосибирская».
· Компания «Киприно» крупный производитель сыра и сливочного масла.
· Сеть фирменных магазинов Крюгер Хаус.
· ООО Сибкор-Н, торговая марка «Скоро Готово».
· ИП Кожевникова М.А., автозаправочные станции «Тайм».
· Алтайская серия мясных консервов от торговой марки «Сила».
· Кондитерский дом «Куликовский».
· Ресторан «Царский двор».
· Утиная птицефабрика «Улыбино».
· Жилой комплекс «Сосны» ООО Бови.
· Совместный проект сыроварни ЛаБри и Друзья и Рыбы — ГастроLoft.
· ООО «РИОКИДС». Сеть семейных развлекательных центров.
· Фитнес-клуб «Арена. Фитнес героев».
· Семейное пространство «Как дома».
· Открытое пространство «Балкон».
· Агентство Безопасности «ГВАРДИЯ».
· Фитнес-центр «Апельсин».
· Автомобильные грузоперевозки «ГрузовичкоФ».
· Сервис по доставке цветов «Цветы Афродиты».
· Кейтеринг «Фуршет NSK».