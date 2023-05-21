Семейный фестиваль «Пикник-fest» стартовал 21 мая в Заельцовском парке

Организаторы «Пикник-fest» подготовили множество развлечений для детей и взрослых. Сегодня, 21 мая, посетители Заельцовского парка в Новосибирске погрузятся в яркую атмосферу праздника и получат возможность потанцевать под любимую музыку.

Заглавной темой праздника станет кулинарный баттл — Grill Champ, в котором сразятся три команды. Они продемонстрируют свои умения в жарке сочного мяса, а все участники фестиваля смогут попробовать приготовленный шашлык и оценить старания каждой из команд.



Отдать свой голос за победителя можно по ССЫЛКЕ.

Ведущими праздника станут шоумен Сева Мокин и голос новосибирского радио — Иван Козырев. Хедлайнерами фестиваля стали кавер-группы «Выходной Band» и RepeatMe. Новосибирские музыканты исполнят популярные песни российской эстрады и подарят гостям праздника зажигательное настроение.



Участников мероприятия ждут необычные конкурсы, один из победителей которых уйдёт с пикника с «золотым запасом» круп от генерального партнера — ООО «Первая Крупяная Компания», торговая марка «Пассим».

Зарядится энергией и настроением поможет зарядка от нашего семейного партнёра — развлекательного центра «Весёлый остров», который так же подготовил много приятных призов для гостей.

Автомобильный партнёр «Эксперт-авто НСК», официальный дилер Омода, представит бренд-зону с новинкой из Поднебесной

Также партнёрами мероприятия стали:



· Сеть автошкол «Автостатус».

· Компания Мартин-Байкал. Семечки от Мартина.

· Компания «Аскизские колбасы».

· Компания «Чистая планета».

· Сеть магазинов обуви и аксессуаров «Если обувь, то КАРИ»!

· МФК «Сан Сити».

· ООО «Логовская Сыроварня».

· ООО «Вафлэнд».

· Доступная кофейня «Подорожник».

· Кондитерская Wiener Wald.

· ООО «Автолидер».

· ООО «Ресурс», ТВК Красный Мамонт.

· ООО «Купинское мороженое»

· Центр Океанографии и морской биологии «Дельфиния».

· ЗАО Шоколадная фабрика «Новосибирская».

· Компания «Киприно» крупный производитель сыра и сливочного масла.

· Сеть фирменных магазинов Крюгер Хаус.

· ООО Сибкор-Н, торговая марка «Скоро Готово».

· ИП Кожевникова М.А., автозаправочные станции «Тайм».

· Алтайская серия мясных консервов от торговой марки «Сила».

· Кондитерский дом «Куликовский».

· Ресторан «Царский двор».

· Утиная птицефабрика «Улыбино».

· Жилой комплекс «Сосны» ООО Бови.

· Совместный проект сыроварни ЛаБри и Друзья и Рыбы — ГастроLoft.

· ООО «РИОКИДС». Сеть семейных развлекательных центров.

· Фитнес-клуб «Арена. Фитнес героев».

· Семейное пространство «Как дома».

· Открытое пространство «Балкон».

· Агентство Безопасности «ГВАРДИЯ».

· Фитнес-центр «Апельсин».

· Автомобильные грузоперевозки «ГрузовичкоФ».

· Сервис по доставке цветов «Цветы Афродиты».

· Кейтеринг «Фуршет NSK».