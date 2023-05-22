Экономично и долговечно. Алтайский производитель профилированных мембран внедряет новые строительные технологии

Отмостка без бетона, замена бетонной подготовки под фундамент, надежная защита гидроизоляции – это современные решения, которые делают строительство проще, долговечнее и экономичнее.

С помощью профилированных мембран АНИКОМ® СТАНДАРТ легко обустроить дренажные системы (в том числе горизонтальные и под тротуарную плитку), обеспечить защиту гидроизоляции фундамента, осуществить бетонную подготовку и выполнить защиту стен в грунте.

Мягкая отмостка

Технология с использованием профилированной мембраны АНИКОМ® ГЕО позволяет отказаться от трудоемкого способа возведения бетонной отмостки. Для эффективной защиты стен фундамента от влаги и подвального помещения от сырости достаточно застелить подготовленное основание профилированной мембраной АНИКОМ® ГЕО и засыпать гравием или мраморной крошкой. Выступы на поверхности мембраны формируют простую систему водоотведения: нетканое полотно пропускает через себя воду, которая затем стекает через воздушные зазоры, нигде не накапливаясь.

Замена бетонной подготовки

Использование профилированной мембраны АНИКОМ® СТАНДАРТ в качестве подбетонки позволяет избежать больших объемов земляных работ, значительных затрат (финансовых, временных и трудовых) на бетон и доставку.

Профилированная мембрана АНИКОМ® укладывается внахлест на подготовленное основание шипами вниз, затем стыки проклеиваются битумной лентой, укладывается арматура и заливается фундамент.

За счет многочисленных шипов, расположенных в шахматном порядке по полотну мембраны, вес возводимого сооружения равномерно распределяется по всей поверхности основания и сводит к минимуму точечную нагрузку.

Площадки и дорожки из тротуарной плитки

Профилированная мембрана АНИКОМ® ГЕО долговечна и устойчива к различного рода химическим и физическим воздействиям. Ее использование в конструкциях с тротуарной плиткой обеспечивает гидроизоляцию грунта, препятствует его просадке, проникновению влаги и прорастанию растений.

Профилированная мембрана АНИКОМ® ГЕО укладывается на подготовленное основание нетканым полотном вверх, стыки проклеиваются, поверх укладывается песчано-гравийная смесь и тротуарная плитка.

Детально ознакомиться со схемами и описанием технологий вы можете на сайте www.geoplenka.ru в разделе «профилированная мембрана».

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